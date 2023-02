Die kriselnde TSG Hoffenheim verliert in der Fußball-Bundesliga auch in Augsburg. Trotz des Trainerwechsels ist der Klub nun seit zwölf Spielen ohne Sieg.

Die TSG Hoffenheim befindet sich in der Fußball-Bundesliga auch unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo weiter im freien Fall. Der kriselnde Klub musste sich beim Tabellennachbarn FC Augsburg spät mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und verlor auch das zweite Spiel seit der Übernahme von Matarazzo. Während sich die Augsburger dank des Treffers von Fredrik Jensen (88.) etwas Luft im Abstiegskampf verschafften, könnte die TSG im weiteren Verlauf des Spieltags auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Seit nunmehr zwölf Pflichtspielen wartet Hoffenheim auf einen Sieg, aus den zurückliegenden elf Ligapartien holte die TSG lediglich zwei Punkte. "Es fühlt sich sehr, sehr schlecht an. Es war viel Kampf, und dann kam der späte Gegentreffer", sagte Hoffenheims Profi Thomas Delaney im Sender Dazn: "Ich habe großes Vertrauen in unseren Weg, wir schaffen das - aber müssen es schnell hinbekommen."

Hoffenheims Andrej Kramaric scheitert in der Schlussphase

Matarazzo veränderte seine Startelf im Vergleich zu seinem verpatzten Debüt gegen Leverkusen (1:3) auf vier Positionen. "Es geht um den Klassenerhalt. Die Jungs, die dafür bereit sind, werden auf dem Platz stehen", hatte Matarazzo im Vorfeld betont. Das in sie gesetzte Vertrauen zahlten die Spieler ihrem Trainer zunächst nicht zurück, die Augsburger dominierten die Anfangsphase klar. Hoffenheim zeigte sich kaum in der generischen Hälfte, nach eigenem Ballgewinn wurden jegliche Offensivbemühungen der TSG im aggressiven Gegenpressing der Augsburger erstickt.

Zwingende Torchancen blieben in einer ereignisarmen ersten Halbzeit jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Auch nach Wiederanpfiff erwischten die Augsburger den besseren Start. Diesmal dauerte es nicht einmal zwei Minuten, bis Ermedin Demirovic ins Tor von TSG-Keeper Oliver Baumann traf. Doch Ittrich korrigierte seine Entscheidung aufgrund eines vermeintlichen Foulspiels, unter heftiger Beschwerden der FCA-Spieler. In einem zerfahrenen Spiel blieb Augsburg mit seiner intensiven Spielweise die etwas aktivere Mannschaft. In der Schlussphase scheiterte Hoffenheims Andrej Kramaric (82.) am stark reagierenden Rafal Gikiewicz im Augsburger Tor, auf der Gegenseite war Jensen nach einer Ecke erfolgreich.