16. August 2019, 13:44 Uhr Start der Bundesliga der Frauen Eine Liga kämpft gegen den Stillstand

Vor ihrer 30. Saison kämpft die Bundesliga der Frauen um Anerkennung und um Anschluss an die enteilende europäische Konkurrenz.

Als einzige Titelanwärter gelten Wolfsburg und die Bayern.

Von Anna Dreher

Vor dem Finale des europäischen Supercups saß Jürgen Klopp in der Pressekonferenz, vor sich ein Mikrofon, auf dem Kopf eine Kappe des FC Liverpool. Es war einer jener Momente, in denen besonders auf das geachtet wird, was der Trainer des Champions-League-Siegers gleich sagen würde. Weniger wegen der Begegnung gegen den FC Chelsea an sich, die Liverpool am Mittwoch im Elfmeterschießen gewann. Sondern wegen jener Person, die bei diesem bedeutenden Endspiel der besten Fußball-Männer Europas auf die Regeleinhaltung achten würde. Es war, zum ersten Mal: eine Frau, die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart.

"Ich bin froh, dass wir Teil dieses historischen Moments sein können. Das ist mal eine kluge Entscheidung, eine Frau endlich ein ganz großes Spiel leiten zu lassen vor einem Millionenpublikum. Es ist das erste große Spiel für eine Frau, aber hoffentlich nicht das letzte", hatte Klopp vorab gesagt - und fügte nun an: "Hätten wir so gespielt, wie sie gepfiffen hat, hätten wir 6:0 gewonnen."

Diese Premiere mit Vorbildcharakter der 35 Jahre alten Frappart, die neben der Deutschen Bibiana Steinhaus als einzige Frau in einer europäischen Topliga der Männer pfeift, dürfte also eine Fortsetzung und Nachahmung finden.

Erinnerungen, die noch immer schmerzhafte Gefühle auslösen dürften

Sollten sich auch deutsche Nationalspielerinnen den Supercup angeschaut haben, werden sich in ihre Freude über mehr Frauen im Männerfußball auch einige Erinnerungen gemischt haben, die noch immer schmerzhafte Gefühle auslösen dürften. Denn Frappart war es auch, die bei der WM diesen Sommer in Frankreich unter anderem das Viertelfinale Deutschland gegen Schweden pfiff, von dem sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg so viel mehr erhofft hatte als diese bittere 1:2-Niederlage.

Bundesliga – 1. Spieltag 1. FFC Frankfurt - Turbine Potsdam Fr. 18.30 (TV: Eurosport live) SC Freiburg - FC Bayern München Sa. 13.00 FF USV Jena (A) - TSG Hoffenheim Sa. 13.00 VfL Wolfsburg (M/P) - SC Sand So. 14.00 SGS Essen - Bayer Leverkusen So. 14.00 1. FC Köln (A) - MSV Duisburg So. 14.00 (M) = Meister / (P) = Pokalsieger / (A) = Aufsteiger

Bald zwei Monate liegt das WM-Aus zurück - und es wirkt sich doch deutlich spürbar bis in die Gegenwart und Zukunft der am Freitag wieder beginnenden Bundesliga aus. Und es ist wohl eine Frage der Einstellung, ob diese Auswirkungen als positiv oder negativ betrachtet werden.

Das Erreichen des Halbfinales wäre ein versöhnliches Ergebnis und ein sehr guter Start für das im Umbruch steckende Team gewesen, das sich dann zudem die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 gesichert hätte, als Titelverteidiger. Das alles hätte auch der seit ihrer Gründung vor 30 Jahren um Anerkennung und Aufmerksamkeit kämpfenden Liga geholfen, die immer dann verstärkt im Fokus und in der öffentlichen Gunst stand, wenn die Nationalelf Erfolge feiern konnte - als Liga der Titelgaranten. Doch so fügt sich das aktuelle Bild der Nationalmannschaft in jenes der Bundesliga, die eine suchende geworden ist im internationalen Konkurrenzkampf. Eine Liga also, um die sich Klubverantwortliche und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) früher weit weniger sorgen mussten.