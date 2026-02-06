Eintracht Frankfurt hat bei der Premiere seines neuen Trainers Albert Riera den großen Befreiungsschlag verpasst und bleibt im neuen Jahr sieglos. Die Hessen mussten sich zum Auftakt des 21. Spieltags in der Fußball - Bundesliga mit einem 1:1 (0:0) beim 1. FC Union Berlin begnügen und sind nun schon seit neun Pflichtspielen ohne Sieg.

Der späte Führungstreffer von Nathaniel Brown (84. Minute) hatte Frankfurt auf die Trendwende hoffen lassen. Doch Union kam durch einen Elfmeter von Leopold Querfeld (87.) zum schnellen und auch verdienten Ausgleich. Vor dem Strafstoß sah Eintracht-Profi Oscar Höjlund die gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Immerhin konnte der Spanier Riera die mit 46 Gegentoren schlechteste Abwehr der Liga etwas stabilisieren. Offensiv blieb das Team um Ex-Weltmeister Mario Götze aber erneut vieles schuldig.

Doch auch Union dürfte mit dem Unentschieden nicht unbedingt zufrieden sein, die Eisernen sind seit sechs Spielen ohne Drei-Punkte-Erfolg und liegen weiterhin drei Punkte hinter der Eintracht zurück. Pech hatte Union in der 76. Minute, als Derrick Köhn den Pfosten traf.