Fußball -Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Spanier Albert Riera als Nachfolger für den entlassenen Cheftrainer Dino Toppmöller verpflichtet. Das teilte der Klub am Freitagabend mit. Der 43-Jährige kommt vom slowenischen Conference-League-Teilnehmer NK Celje, in der Mainmetropole erhält er einen Vertrag bis Sommer 2028.

„Mit Albert Riera haben wir uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht“, wird Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung zitiert: „Er verfügt über internationale Erfahrung, eine klare Spielidee und einen ebenso klaren Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team.“

Am kommenden Sonntag wird Riera auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen. In Frankfurt wird der Spanier zum Wochenanfang erwartet, sein Debüt auf der Frankfurter Trainerbank wird er demnach am kommenden Freitag beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Union Berlin (20.30 Uhr, DAZN) geben. Laut eines Bild-Berichts soll die Eintracht für den Coach eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro zahlen.

Zuvor waren als mögliche Toppmöller-Nachfolger unter anderem auch der ehemalige Leipzig-Coach Marco Rose, Alexander Blessin vom FC St. Pauli sowie Jacob Neestrup vom FC Kopenhagen gehandelt worden.

Riera war seit 2024 Trainer bei NK Celje, zuvor trainierte er von 2023 bis 2024 den französischen Klub Girondins Bordeaux. Während seiner Profikarriere war Riera unter anderem für den FC Liverpool aktiv. Eintracht Frankfurt befand sich seit der Entlassung von Toppmöller nach dem 3:3 bei Werder Bremen am 16. Januar auf Trainersuche. Zuletzt coachten Dennis Schmitt und Alexander Meier das Team interimsmäßig.