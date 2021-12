Glücklich leiden: Rafael Borré und Eintracht Frankfurt befinden sich dank ihrer körperbetonten Spielweise im Aufwind - in der Liga und in Europa.

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Attila setzte zu wilden Flügelschlägen an, als Falkner Norbert Lawitschka das lebende Maskottchen von Eintracht Frankfurt auf den Rasen führte. Der Steinadler wirkte am dritten Adventssonntag fast ähnlich aufgeregt wie die meisten der 12 000 Zuschauer, die im Stadtwald gerade ein höchst unterhaltsames Fußballspiel erlebt hatten. Das fiebrige 5:2 gegen den Tabellendritten Bayer Leverkusen mutete in dieser strapaziösen Phase der Saison fast unwirklich an, wenn man bedachte, mit welcher Körperspannung sich die Frankfurter in die Partie gekniet hatten. "Wahnsinn, was die Jungs geleistet haben. Ich bin geflasht und stolz", sagte Trainer Oliver Glasner. Sei kraftstrotzendes Ensemble hatte ein 0:2 nach 22 Minuten (Doppelschlag Patrik Schick) abgeschüttelt wie eine lästige Fliege. Und nicht nur das.

"Frankfurt hat uns am Ende einfach komplett aufgefressen", gab der Leverkusener Abräumer Robert Andrich zu, der sich vergeblich gegen den Untergang gestemmt hatte. Der ehemalige Frankfurter Torhüter Lukas Hradecky bescheinigte den Hessen sogar die Fähigkeit, in dieser Form "jeden Gegner" schlagen zu können. Für die Eintracht geht es am Mittwoch nun zu Borussia Mönchengladbach, wo Glasners Vorgänger Adi Hütter in ziemlichen Kalamitäten steckt. Dessen übereilter Abgang mitten in einer Hochphase hatte im Frühjahr nicht nur in der Frankfurter Führungsetage für Unverständnis gesorgt, sondern auch in der Kabine. "Für die Spieler, die unter Adi Hütter da waren, ist es ein besonderes Spiel", bestätigte Glasner. Für ihn war die beste Saisonleistung seiner Auswahl just zum rechten Zeitpunkt gekommen.

Dass es im Klub zunächst ruhig blieb, könne er seinen Vorgesetzten nicht hoch genug anrechnen, sagt Glasner

Wo der eine Österreicher nach einem Negativlauf am Niederrhein in der Sackgasse steckt, scheint der andere in der Mainmetropole endgültig auf dem richtigen Weg zu sein. Bei Glasner und seinen Akteuren hat es sich offenkundig wie bei einer Liebe auf den zweiten Blick verhalten. Beim ersten Kennenlernen beäugten sich beide Seiten eher argwöhnisch, denn der gebürtige Salzburger Glasner wollte einen anderen Stil installieren als der Vorarlberger Hütter. Eine Formation im 4-4-2, eine Spielweise mit mehr Kontrolle, zum Teil fünf Zugänge in der Startelf: Nichts davon funktionierte zunächst. Dass es im Klub vergleichsweise ruhig blieb, betont der 47-Jährige im Rückblick, könne er seinen Vorgesetzten nicht hoch genug anrechnen, sagt Glasner nun: "Ich hatte vom ersten Tag an die volle Rückendeckung."

Doch um "momentan die Früchte zu ernten" wie es Glasner formuliert, musste bei ihm erst die Erkenntnis reifen, dass es doch so verkehrt nicht ist, das Grundgerüst seines Landsmannes Hütter zu übernehmen: mit Dreierkette, hochstehenden Außen und einer robusten Doppel-Sechs. Seitdem läuft's. Die Frankfurter sind in der Liga im Aufwind, in der Europa League haben sie sich gegen Olympiakos Piräus, Fenerbahce Istanbul und Royal Antwerpen ohne Umwege für das Achtelfinale qualifiziert. Der Trainer vertraut seit Wochen fast immer demselben Stamm, damit sich im Spielbetrieb die Automatismen einschleifen.

Wille, Mentalität und Leidenschaft bilden, gepaart mit einer formidablen Fitness, die Basis für die körperbetonte Herangehensweise - und Verletzungen gibt es bislang fast keine zu beklagen. Ein Beleg, "dass wir keine so schlechte Trainingssteuerung haben", findet Glasner. Der über Magenprobleme klagende Torschütze Jesper Lindström (30.) ging gegen Leverkusen zur Pause freiwillig raus. "Ich hätte nur noch 80 Prozent geben können", sagte der Däne. Bei seinem Arbeitgeber ist jedoch Vollgas bis zur Erschöpfung gefragt.

Detailansicht öffnen Ungleiche Arbeitsteilung: Vier Leverkusener Spieler bezeugen aus der Nähe, wie Tuta den Anschlusstreffer für Frankfurt erzielt. Vier Treffer sollten folgen. (Foto: Jürgen Kessler/Imago)

Interessant, dass Glasner sich vor dem Leverkusen-Spiel das dramatische Formel-1-Finale zunutze gemacht hatte, das unter den PS-affinen Eintracht-Profis zwangsläufig ein Hauptgesprächsthema war. Was Max Verstappen kann, können seine Spieler schon lange, verriet der Fußballlehrer: "Ich habe ihnen gesagt, dass es sich lohnt, immer bis zur letzten Sekunde an sich zu glauben." Heraus kam ein rauschhafter Sturmlauf, bei dem auch Publikumsliebling Martin Hinteregger und Rechtsverteidiger Danny da Costa mal wieder mitwirken durften. Erklärtes Ziel sei ja, so Manager Markus Krösche, "die Abhängigkeit von einzelnen Spieler zu verringern". Unter Hütter hing fast alles an Linksaußen Filip Kostic (der immer noch unverzichtbar ist) und Torjäger André Silva (der inzwischen in Leipzig auf Touren kommt). Nun trugen sich in Tuta (23.) und Even Ndicka (50.) beide Innenverteidiger in die Torschützenliste ein.

Dass auch die Antreiber Kristijan Jakic (66.) und Djibril Sow (76.) ihre bärenstarken Vorstellungen mit Traumtoren krönten, sei auch kein Zufall, sagte Glasner: "Man sieht, dass gewisse Mechanismen greifen." Defensive Mittelfeldspieler seien unter ihm immer wieder in solche Abschlusssituationen gekommen. Allzu großspurige Ansagen wollte er dennoch nicht tätigen. "Wichtig ist, dass wir jetzt nicht abheben." Lieber brav weiter arbeiten - und einen langen Atem beweisen: "Wir sind gegen Leverkusen sieben Kilometer mehr gelaufen als der Gegner", sagte Glasner, "das werden wir in Mönchengladbach auch brauchen."