Axel Hellmann hat die Bilder noch vor Augen, als Timothy Chandler nicht als Profi bei Eintracht Frankfurt in der Arena, sondern als Nachwuchsspieler am Riederwald kickte. In einer längst verblassten Epoche, als der Verein noch ein U23-Team unterhielt, lief es bei dem in den Erwachsenenbereich drängenden Deutsch-Amerikaner nicht immer wirklich rund. Reihenweise habe der junge Chandler "die Bälle hinters Tor geflankt, aber er hat sich nie unterkriegen lassen", erinnert sich das langjährige Vorstandsmitglied Hellmann, der die Vita der wenig verbliebenen Eigengewächse des hessischen Bundesligisten bestens kennt. "Wenn einer bei uns ein Stehaufmännchen ist, dann der Timmy."

Der 29 Jährige stand nach dem 5:0 (1:0)-Kantersieg gegen den am Ende in seine Einzelteile zerlegten FC Augsburg im Mittelpunkt der Huldigungen. Als die bayrischen Schwaben im Frankfurter Stadtwald noch auf Augenhöhe agierten, hämmerte der vom Rechtsverteidiger umgeschulte Rechtsaußen die Kugel unhaltbar zum 1:0 unters Tordach (37.), dann köpfte er den Ball entschlossen zum 2:0 ins kurze Eck (48.).

Logisch, dass das "positive Gemüt" (Hellmann) hernach von einem besonderen Glücksgefühl ergriffen war. "Das muss ich erst einmal verarbeiten. Das ist irre, das ist unglaublich. Normalerweise mache ich in der Saison zwei Tore und dann war es das. Jetzt habe ich schon vier Tore", sagte Chandler, der den ersten Doppelpack seiner Karriere schnürte.

"Er hat Herz, geht rein, läuft die Wege zuende"

Der gebürtige Frankfurter verkörpert die neue Effektivität der wieder auftrumpfenden Eintracht: Er erzielte bereits mit einem feinen Kopfball zum Rückrundenstart in Hoffenheim das 2:1-Siegtor, als sein Trainer Adi Hütter bereits Sprungfedern unter seinen Stollenschuhen vermutete und Mitspieler ihn mit Cristiano Ronaldo verglichen; zuletzt in Düsseldorf glückte ihm in letzter Minute der 1:1-Ausgleichstreffer. Er sei ja nicht "der Eins-gegen-Eins-Künstler", merkte der Matchwinner mit einem feixenden Unterton an, aber "wenn ich jetzt mit Tempo in den Strafraum komme, läuft es gerade ganz gut".

Coach Hütter sieht in dem 205-fachen Bundesligaspieler einen Beleg dafür, was Selbstvertrauen ausmache. "Wenn du einen Lauf hast, stimmt auf einmal das Timing, dann triffst du den Ball wie beim 1:0 oder bewegst dich wie beim 2:0 richtig." Schlüssige Erklärungen für die Chandler-Wochen fielen ansonsten nicht so leicht. "Ich weiß nicht, ob Timmy in dem halben Jahr, als er verletzt war, die Torjäger Europas studiert hat: Aber er hat Herz, geht rein, läuft die Wege zuende", erläuterte Sportdirektor Bruno Hübner. "Ich hätte den Zaubertrank auch gerne, in den er gefallen ist", scherzte Antreiber Sebastian Rode.