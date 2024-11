Der FC Bayern hat eine erfolgreiche Woche mit dem nächsten Sieg abgeschlossen und thront weiterhin an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann nach den hohen Siegen in Bochum (5:0) und Mainz (4:0) auch ihr Heimspiel gegen Union Berlin deutlich und festigte dank des souveränen 3:0 (2:0) ihre Tabellenführung. Harry Kane (15., Foulelfmeter, 51.) mit seinen Saisontoren zehn und elf sowie Kingsley Coman (43.) sorgten für den verdienten Sieg. Es war zugleich eine gelungene Generalprobe vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon am Mittwoch.

Eintracht Frankfurt – VfL Bochum 7:2 (4:1), Tore: 1:0 Ekitiké (9.), 2:0 Marmoush (18.), 3:0 Knauff (20.), 4:0 Brown (32.), 4:1 de Wit (35.), 4:2 Hofmann (51.), 5:2 Dahoud (61.), 6:2 Uzun (66.), 7:2 Ekitiké

Neuer Tabellendritter ist Eintracht Frankfurt. Die Hessen ließen Schlusslicht VfL Bochum beim 7:2 (4:1) keine Chance. Die Frankfurter spielten die Bochumer anfangs komplett her und führten dank Hugo Ekitiké (9.), Omar Marmoush (18.), Ansgar Knauff (20.) und Nathaniel Brown (32.) nach etwas mehr als einer halben Stunde bereits 4:0. Die Bochumer kamen dank Treffer von Dani de Wit (35.) und Philipp Hofmann (51.) zwar heran. Doch Mahmoud Dahoud (61.), Can Uzun (66.) und erneut Ekitiké (69.) beseitigten alle Zweifel am Eintracht-Sieg.

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1:0 (1:0), Tor: 1:0 Erras (28.)

Holstein Kiel jubelt über seinen historisch ersten Bundesliga-Sieg. Der Aufsteiger erkämpfte sich mit einem 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim einen wichtigen Erfolg und ist damit endgültig im Fußball-Oberhaus angekommen. Patrick Erras traf in einer hitzigen Partie per Kopf zur Führung (28.) und ließ den Großteil der 14.405 Zuschauer im Holstein-Stadion jubeln. Heidenheim drängte danach beharrlich auf den Ausgleich – dem Team von Trainer Frank Schmidt fehlte aber die zündende Idee.

VfL Wolfsburg – FC Augsburg 1:1 (0:1), Tore: 0:1 Tietz (34.), 1:1 Amoura (82.)

Der VfL Wolfsburg ist nach dem Pokal-Triumph gegen Borussia Dortmund wieder in der grauen Bundesliga-Realität angekommen. Gegen den FC Augsburg rettete das Team nach Rückstand gerade noch ein 1:1 (0:1). Dennoch stehen die Wolfsburger bei nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen und kommen nicht aus dem unteren Tabellendrittel heraus. Mohamed Amoura (82.) sicherte Wolfsburg immerhin den Punktgewinn, Augsburgs Phillip Tietz (34.) hatte nach einem Patzer von VfL-Torhüter Kamil Grabara für die Gäste getroffen.

1899 Hoffenheim – FC St. Pauli 0:2 (0:1), Tor: 0:1 Afolayan (20.), 0:2 Albers (90.+3)

Aufsteiger FC St. Pauli hat im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Hamburger gewannen bei der TSG Hoffenheim mit 2:0 (1:0). Durch den Dreier zog der Kiezklub in der Tabelle an den Kraichgauern dank der besseren Tordifferenz vorbei. Oladapo Afolayan (20.) und Andreas Albers (90.+3) sorgten in der Sinsheimer Fußballarena vier Tage nach dem Pokalaus bei RB Leipzig (2:4) für den zweiten Saisonerfolg für St. Pauli.