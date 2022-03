"Er ist ein super Motivator. Er hat sich auch immer für persönliche Dinge interessiert, nach der Familie gefragt, wollte wissen, was los war": Grafite (links) und Trainer Felix Magath in der Meistersaison 2008/09 beim VfL Wolfsburg.

Interview von Javier Cáceres, Berlin

Womöglich hat Felix Magath kaum einen Spieler so geliebt wie den Stürmer Edinaldo Batista Libânio, den man in Deutschland unter dem Namen Grafite kennt. Der heute 42-Jährige aus Campo Limpo Paulista war unter anderem Copa-Libertadores-Sieger (2005) mit dem FC São Paulo. Mit dem VfL Wolfsburg unter Magath wurde er dann 2009 deutscher Meister, Torschützenkönig und Deutschlands Fußballer des Jahres. Die SZ erreichte den früheren brasilianischen Nationalspieler am Telefon.