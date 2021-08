Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat auf seine Offensivschwäche reagiert und Stürmer Andi Zeqiri unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Schweizer Nationalspieler kommt auf Leihbasis für eine Saison vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. "Wir bekommen einen Mentalitätsspieler, mit dem wir bereits seit seiner Zeit in Lausanne in Kontakt waren. Er bringt alles mit, was ein guter Offensivspieler benötigt", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. Er sei sicher, ergänzte Zeqiri, "dass der FCA genau der richtige Verein für meine Entwicklung ist". Zeqiri wird erst nach der Länderspielpause in Augsburg erwartet. Er hat alle Junioren-Nationalteams der Schweiz durchlaufen und wurde nun auch für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Ihren Stürmer Maurice Malone, 21, verleihen die Augsburger dafür an den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Vergangene Saison hatten sie ihn bereits an den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden abgegeben. Der FCA hat einen Fehlstart hingelegt: Nach drei Spieltagen hat er erst einen Punkt auf dem Konto und erst ein Tor erzielt, aber schon acht Gegentreffer verzeichnet.