Mit einer B-Mannschaft gelingt dem FC Bayern beim 2:0 gegen Wolfsburg ein fast schon versöhnlicher Heim-Abschied aus dieser titellosen Saison. Nur: Was hat es zu bedeuten, dass Trainer Thomas Tuchel nicht offiziell verabschiedet wird?

Von Felix Haselsteiner

Es war ein würdiger Abschied für einen Mitarbeiter des FC Bayern, der in seiner Zeit beim Verein viel bewegt hat. Die Mai-Sonne ist in Fröttmaning ein verlässlicher Gast bei solchen Anlässen, sie half einst schon dabei, die Tränen von Legenden wie Mehmet Scholl und Franck Ribéry zu trocknen, auch die von Oliver Kahn (des Spielers, wohlgemerkt). Nun erhielt im warmen Frühlingslicht also ein Mann seinen Blumenstrauß, der auf dem heimischen Markt zwar eher unbedeutende Erfolge im Hintergrund erzielen, dafür aber international Glanzlichter hatte setzen können und laut Präsident Herbert Hainer ein "Sinnbild für Kontinuität, Teamfähigkeit und Leidenschaft" sei.