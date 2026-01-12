Muss ein Torjäger denn immer nur an das eine denken? Nein, das ist keine frivole, sondern eine tiefsinnige Frage. Der Torjäger im Fußball jagt nach Toren, das ist die Essenz seines Spiels, darin besteht sein Auftrag. Ein selbstloser Torjäger verleugnet sich selbst und ist als Person so widersprüchlich wie ein liebenswerter Diktator. Stars wie Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski wären beleidigt, wenn ihnen jemand nachsagen würde, dass sie nicht immer als Erstes an ihren eigenen Torerfolg denken.
MeinungFußball-BundesligaDie Diktatur der Bayern ist nicht liebenswert, verdient aber Respekt
Von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Das Neueste von den Chaos-Bayern? Solche Schlagzeilen gibt’s in dieser Saison nicht. Der Zauber der Münchner Erfolgsserie steckt in den Details, und nicht mal der Torjäger taugt zum Unsympathen.
Michael Olise beim FC Bayern:„Noch ein bisschen kompletter als Robben“
Beim 8:1 des FC Bayern gegen Wolfsburg ragt Michael Olise heraus. Und sein Gegenspieler erklärt, warum es ein nahezu aussichtsloses Unterfangen ist, gegen den Franzosen zu verteidigen.
Lesen Sie mehr zum Thema