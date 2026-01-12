Muss ein Torjäger denn immer nur an das eine denken? Nein, das ist keine frivole, sondern eine tiefsinnige Frage. Der Torjäger im Fußball jagt nach Toren, das ist die Essenz seines Spiels, darin besteht sein Auftrag. Ein selbstloser Torjäger verleugnet sich selbst und ist als Person so widersprüchlich wie ein liebenswerter Diktator. Stars wie Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski wären beleidigt, wenn ihnen jemand nachsagen würde, dass sie nicht immer als Erstes an ihren eigenen Torerfolg denken.