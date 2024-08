Was sich an diesem Abend außerdem zeigte: In Leverkusen scheint noch viel vom Erfolgsteam der vergangenen Saison zu stecken. Was verspricht das für die kommenden Spiele? Wie ist die Lage beim FC Bayern, der nach dem Trainerwechsel sichtbar noch nach seiner Ordnung sucht? Und wie haben sich die ganzen neuen Coaches überhaupt geschlagen?

Nach dem Auftaktwochenende der Bundesliga spricht Moderatorin Anna Dreher mit dem stellvertretenden Sport-Ressortleiter Martin Schneider und Fußball-Reporter Thomas Hürner über notwendige Maßnahmen beim VAR, die Leistungen der Titelkandidaten – und die ersten Auftritte der Aufsteiger.

