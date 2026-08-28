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Bundesliga-AuftaktWo läuft FC Bayern gegen Stuttgart heute live im TV?

Treffen nach dem Pokalfinale wieder aufeinander: Der FC Bayern eröffnet die Bundesliga-Saison 2026/27 gegen den VfB Stuttgart.
Treffen nach dem Pokalfinale wieder aufeinander: Der FC Bayern eröffnet die Bundesliga-Saison 2026/27 gegen den VfB Stuttgart.
Michael Kappeler/dpa

Nach der übergroßen WM startet am 28. August die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Zum Auftakt treffen der FC Bayern und der VfB Stuttgart aufeinander. Wo das Spiel live im TV zu sehen ist.

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Die Bundesliga geht in ihre 67. Saison. In der Münchner Allianz Arena steigt das Eröffnungsspiel, die Bayern müssen als amtierender Deutscher Meister zum Auftakt gegen den VfB Stuttgart ran. Gegen die Schwaben machten die Münchner in der vergangenen Spielzeit den Meistertitel klar und holten zudem gegen die Stuttgarter im DFB-Pokalfinale das Double.

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FC Bayern gegen VfB Stuttgart live in TV und Stream

Am Freitag, 28. August, ist um 20.30 Uhr Anpfiff in der Allianz Arena. Wie gewohnt überträgt Sat.1 die erste Begegnung der neuen Saison live im Free-TV, der Sender ist ab 19.50 Uhr live dabei. Moderator Matthias Opdenhövel führt mit dem Experten Markus Babbel durch die Sendung, Jonas Friedrich kommentiert die Partie. Im Livestream ist das Eröffnungsspiel bei Joyn sowie beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst Sky zu sehen.

Alle Eröffnungsspiele seit 2016

  • 2016: Bayern München – Werder Bremen 6:0
  • 2017: Bayern München – Bayer Leverkusen 3:1
  • 2018: Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim 3:1
  • 2019: Bayern München – Hertha BSC 2:2
  • 2020: Bayern München – FC Schalke 04 8:0
  • 2021: Borussia Mönchengladbach – Bayern München 1:1
  • 2022: Eintracht Frankfurt – Bayern München 1:6
  • 2023: Werder Bremen – Bayern München 0:4
  • 2024: Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen 2:3
  • 2025: Bayern München – RB Leipzig 6:0
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