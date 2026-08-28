Die Bundesliga geht in ihre 67. Saison. In der Münchner Allianz Arena steigt das Eröffnungsspiel, die Bayern müssen als amtierender Deutscher Meister zum Auftakt gegen den VfB Stuttgart ran. Gegen die Schwaben machten die Münchner in der vergangenen Spielzeit den Meistertitel klar und holten zudem gegen die Stuttgarter im DFB-Pokalfinale das Double.
FC Bayern gegen VfB Stuttgart live in TV und Stream
Am Freitag, 28. August, ist um 20.30 Uhr Anpfiff in der Allianz Arena. Wie gewohnt überträgt Sat.1 die erste Begegnung der neuen Saison live im Free-TV, der Sender ist ab 19.50 Uhr live dabei. Moderator Matthias Opdenhövel führt mit dem Experten Markus Babbel durch die Sendung, Jonas Friedrich kommentiert die Partie. Im Livestream ist das Eröffnungsspiel bei Joyn sowie beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst Sky zu sehen.
Alle Eröffnungsspiele seit 2016
- 2016: Bayern München – Werder Bremen 6:0
- 2017: Bayern München – Bayer Leverkusen 3:1
- 2018: Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim 3:1
- 2019: Bayern München – Hertha BSC 2:2
- 2020: Bayern München – FC Schalke 04 8:0
- 2021: Borussia Mönchengladbach – Bayern München 1:1
- 2022: Eintracht Frankfurt – Bayern München 1:6
- 2023: Werder Bremen – Bayern München 0:4
- 2024: Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen 2:3
- 2025: Bayern München – RB Leipzig 6:0