Von Philipp Schneider

Der Berliner Trainer Bo Svensson stand an der Seitenlinie und machte sich innerlich bereit für die Kabinenansprache. Was nur sollte er sagen? Hinter Svensson klappte die riesige Abdeckung vom Rasen hoch, die den Weg in die Unterwelt der Arena in Fröttmaning freigibt. Seine Spieler trotteten ihm entgegen, und manche sahen aus, als müssten sie dringend auf den Arm genommen werden. Das machte Svensson zwar nicht, aber er griff zu etwas, das ihm als praktikable Sofortmaßnahme blieb: Er steckte sich mit Schwung das Hemd zurück in die Hose, das während der aus seiner Sicht unheimlich aufregenden ersten Halbzeit seine optimale Parkposition verlassen hatte. Dann erst lief er die Stufen hinab.