Der Wechsel von Marokkos WM-Stürmer Ismael Saibari zu Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend verkündete, kommt der 25-Jährige zur neuen Saison von der PSV Eindhoven und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Über die Höhe der Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben – sie soll sich Medienberichten zufolge auf rund 50 Millionen Euro belaufen.

„Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl: „Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten.“ Saibari werde dem Offensivspiel des FC Bayern „zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben“.

Zunächst verfolgt Saibari aber mit Marokko seinen WM-Traum weiter. Er hat für die Nordafrikaner bislang in vier Partien in Nordamerika drei Treffer erzielt, im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande verwandelte er den entscheidenden Elfmeter. Am Samstag spielt Marokko gegen Co-Gastgeber Kanada um den Einzug in die Runde der letzten acht.