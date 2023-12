FC Bayern beim Sieg in Wolfsburg

Da war er drin - und zwar per Kopf: Jamal Musiala erzielte in Wolfsburg einen für ihn untypischen Treffer.

In einer kraftraubenden Partie bezwingen die Bayern zum Jahresabschluss den VfL Wolfsburg mit 2:1. Die Personalnot zwingt Trainer Tuchel zu einer ungeliebten taktischen Maßnahme - Sportdirektor Freund kündigt neue Spieler an.

Von Philipp Schneider

Jamal Musiala rannte mit so weit aufgerissenen Augen über den Rasen, als sehe er etwas, das sonst keiner sieht. Er blickte hinüber zu Thomas Müller, der ihm den Ball mit einer rasiermesserscharfen Flugbahn auf jene Stelle gezwirbelt hatte, auf die der fassungslose Musiala nun immer wieder mit der Hand deutete, als habe er sie soeben erst an seinem Körper entdeckt: den Kopf! Seht her, ich habe einen Kopf. Zum Toreschießen!