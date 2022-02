Von Tim Brack und Sebastian Fischer

FC Bayern München - RB Leipzig 3:2 (2:1), Tore: 1:0 Müller (12.), 1:1 Silva (27.), 2:1 Lewandowski (44.), 2:2 Nkunku (53.), 3:2 Gvardiol (58./Eigentor)

Wenn der Meister auf den Vorjahreszweiten trifft, ist das den Maßstäben der Unterhaltungsindustrie Fußball gemäß ein Top-Spiel, aber in diesem Fall war das eigentlich eher ein Euphemismus: Der Dauer-Meister München traf schließlich auf den Tabellensiebten Leipzig - und gewann erwartungsgemäß.

Dass sich trotzdem ein sehr sehenswertes Fußballspiel ergab und der Bayern-Sieg ein knapper war, das lag auch an einem Aufeinandertreffen, das ungeachtet der Tabellenstände zweifellos eines auf Top-Niveau war: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und Leipzigs in der Ergebniskrise während der Hinrunde verpflichtete Trainer Domenico Tedesco, beide einst Musterschüler im gleichen Fußballlehrerlehrgang, liefen sich nach längerer Zeit mal wieder in der Liga über den Weg.

Tedesco hatte dafür den lobenswerten Plan gefasst, der Münchner Dominanz mit spielerischen Mitteln der mutigeren Art zu begegnen. Das führte blöderweise zunächst zum 1:0 für die Bayern: Ein mutiger Pass von Verteidiger Willi Orban im Spielaufbau fand gegnerische Füße, Thomas Müller verwertete einen Abpraller. Danach spielte Leipzig aber gut bis sehr gut mit. Die Partie bot Robert Lewandowskis 24. Saisontor und viel Gutes wie Unermüdliches von Müller, aber auch Leipziger Klasse, personifiziert etwa vom einmaligen Torschützen Christopher Nkunku oder dem zweimaligen Vorbereiter Konrad Laimer.

Der Wendepunkt nach einigen Höhepunkten war zu Leipzigs Unglück wieder ein Fehlpass: Diesmal missglückte Torwart Peter Gulacsi der mutige Aufbau, Bayern konterte und erzwang das 3:2 durch ein Eigentor. Und alles war doch wieder beim Alten: Der Abstand zwischen den beiden angeblichen Kontrahenten beträgt in der Tabelle nun 21 Punkte.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3 (1:1), Tore: 0:1 Ndicka (7.), 1:1 Anton (42.), 1:2 Hrustic (47.), 2:2 Kalajdzic (70.), 2:3 Hrustic (77.)

Es gab auch eine positive Nachricht für Stuttgart an diesem Samstag, den der VfB als großer Verlierer beendete: Nach fünf torlosen Spieltagen gelang dem Tabellen-Siebzehnten mal wieder ein Tor; erst durch Waldemar Anton, dann - und das ist vielleicht die hoffnungsvollere Botschaft - kam das fußballerische Traumpaar Borna Sosa/Sasa Kalajdzic wieder offiziell zusammen. Nach einer Flanke von Sosa köpfelte Kalajdzic das 2:2 - ein bewährtes Mittel aus der erfolgreichen Vorsaison. Doch für Zweckoptimismus dürfte in Schwaben kaum Platz sein angesichts der ernsten Lage: Die vorerst gelösten Schwierigkeiten in der Offensive kaschierten nämlich nicht die Abstimmungsprobleme in der Abwehr gegen die Eintracht. Jeweils nach Ecken kamen die Frankfurter Evan Ndicka und Ajdin Hrustic frei zum Abschluss - Letzterer erzielte ein sehenswertes Volley-Tor von der Strafraumgrenze. Der eingewechselte Hrustic traf dann auch noch zum Sieg der Eintracht. Und am Ende blieb dann eben nur die schlechte Nachricht für Stuttgart: das 2:3 bedeutet das sechste sieglose Spiel in Serie. Die Konkurrenz stellt sich besser an.

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:1), Tore: 1:0 Serra (19.), 1:1 Plea (38.)

Bei Borussia Mönchengladbach stellte sich die Frage, wie die Spieler mit dem emotionalen und überraschenden Rückzug von Sportdirektor Max Eberl umgehen würden, also dem Mann, der viele von ihnen in den Verein geholt hat. Es ging in Bielefeld aber auch darum, die Arminia in der Tabelle nicht vorbeiziehen zu lassen. Die Ausgangslage war also nicht gerade einfach für Gladbach, und es passte ins Stimmungsbild, dass der Bielefelder Linksfuß Janni Serra sich ein Traumtor für die Borussia aufgehoben hatte. Einem mutigen Dribbling folgte ein Abschluss in den Winkel vom rechten Strafraumeck zum 1:0.

Die Gladbacher bewiesen, dass sie mit Rückschlägen umgehen können. Nach einer ordentlichen Kombination über Bensebaini, Hofmann und Plea fiel der Ausgleich. Allerdings beflügelte das 1:1 keineswegs. Stattdessen musste Torhüter Yann Sommer - wie so oft in dieser Saison - sein ganzes Repertoire an Paraden hervorholen. Am Ende ging den Gladbachern merklich die Energie aus, mit dem Remis konnten sie zufrieden sein.

Detailansicht öffnen Bielefelds Janni Serra schickt den Ball Richtung Winkel. (Foto: Stuart Franklin/Getty Images)

1. FC Köln - SC Freiburg 1:0 (1:0), Tore: 1:0 Modeste (23.)

Hätte er sich für mehr Geld entschieden, wäre er gar nicht mehr da gewesen ,sondern in Saudi-Arabien. Anthony Modeste lag im Januar ein Angebot vom Klub Al-Hilal aus Riad vor, das Verantwortliche des FC "exorbitant" und "sehr, sehr unmoralisch" nannten. Doch Modeste, bald 34 und vor der Saison quasi abgeschrieben, blieb lieber in Köln, wo es für ihn unter Steffen Baumgart so hervorragend läuft. Auch in Abwesenheit des coronapositiven Cheftrainers traf der Stürmer gegen Freiburg, sein 14. Saisontor, ausnahmsweise nicht per Kopf, sondern mit dem rechten Fuß und schön vorbereitet von Jan Thielmann. Freiburg, die Überraschungsmannschaft der Hinrunde, wurde nach schwacher erster Hälfte erst nach der Pause stärker, scheiterte dann aber oft am FC-Keeper Marvin Schwäbe. Und nun liegt Köln nur noch einen Punkt hinter dem Sportclub.

Mainz 05 - TSG Hoffenheim 2:0 (0:0), Tor: 1:0 Jae-Sung Lee (79.), 2:0 Niakhate (83./Strafstoß)

Eine Partie, die eigentlich viel besser sein könnte als ihr gelinde gesagt etwas provinzieller Ruf. Schließlich boten sowohl Mainz als auch Hoffenheim in dieser Saison schon europapokaltauglichen Fußball. Allerdings ist das inzwischen schon ein paar Wochen her, beide hatten in diesem Jahr vor dem Aufeinandertreffen erst jeweils einmal gewonnen - und so spielten sie auch lange Zeit. Etwas überraschend waren es dann die Mainzer, die in der Schlussphase trafen, zunächst mit einem Kontertor und dann nach Handspiel von Dennis Geiger im Strafraum vom Elfmeterpunkt. Auf Europapokalkurs sind aber vorerst beide Klubs nicht mehr.

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0), Tore: 1:0 Gregoritsch (16.), 2:0 Hahn (59.)

In Fußballkreisen weiß man, dass ein gut ausgeführtes Pressing den Spielmacher ersetzt. Eine Torchance wird dann durch einen Fehler des Gegners vorbereitet. Diese Logik unterfütterte Unions Torhüter Andreas Luthe gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Augsburg. Er lieferte Anschauungsmaterial für die nächste Fußballlehrer-Ausbildung, wie man sich nicht aus hohem Gegnerdruck befreit. Sein Pass ins Zentrum kurz nach eigenem Abstoß stellte sich als viel zu gewagt heraus. Der Ball landete schnell beim formstarken Michael Gregoritsch, der allein vor Luthe pflichtbewusst einschoss. Luthes Aussetzer passte zu großen Teilen der Berliner Leistung, die für einen Europapokal-Kandidaten ungewohnt fragil wirkte. Wofür man ebenfalls keinen Spielmacher benötigt: Für Kunstschüsse wie den von André Hahn, der den Ball aus 25 Metern in den Winkel drosch. Hätte Luthe den Schuss gehalten, es wäre Anschauungsunterricht für die perfekte Parade gewesen. Das gelang ihm aber nicht.