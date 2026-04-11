In der Geschichte der Bundesliga wurde immer wieder auf besondere Momente hingefiebert. Zeitzeugen erinnern sich an Spielzeiten mit Herzschlagfinale, an Saisons, vor denen nicht klar war, ob der FC Bayern oder ein aufmüpfiger Herausforderer die Meisterschale in die Höhe würde strecken dürfen. In der nicht mehr ganz so spannungsgeladenen Gegenwart, dem Jahr 2026 sowie diversen abgelaufenen und mutmaßlich noch viel mehr zukünftigen Jahren, obliegt es mitunter ganz allein den Münchnern, eine überbordende Dramaturgie zu erfinden – und dieser unermüdlich nachzujagen, bis die Vorhaben in die Realität überführt werden.