Bayern München - Union Berlin 2:1 (1:0); Tore: 1:0 Pavard (13.), 2:0 Lewandowski (53.), 2:1 Polter (86., Foulelfmeter)

Am Freitag absolvierten die Bayern-Spieler ein Geheimtraining. Doch so geheim war das gar nicht. "Lasst den Ball laufen wie Wolfsburg", soll Bayern-Trainer Niko Kovac gerufen, ja geschrien haben, berichtet die Bild-Zeitung vor Anpfiff. Da war also jemand nervös vor der Partie gegen den Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. Zudem soll Kovac eine Formation eingeübt haben, in der Thomas Müller und Philippe Coutinho beide gemeinsam auf dem Platz standen. So überraschte es kaum mehr, dass der zuletzt häufig verschmähte Ur-Bajuware Müller mal wieder in einer Bundesliga-Partie von Beginn an spielen durfte.

Die Bayern waren offensiv aufgestellt wie nie in dieser Saison und es gelang ihnen früh, Druck gegen die Berliner aufzubauen. Es dauerte keine 13 Minuten, bis die Münchner sich freuen durften. Joshua Kimmich trat einen Freistoß, Union-Torhüter Rafał Gikiewicz wehrte den Ball mit der Faust ab, der landete allerdings direkt vor Benjamin Pavard, der mit einem platzierten Distanzschuss ins leere Tor die Führung erzielte.

Wie in den Spielen zuvor gelang es den Bayern zunächst allerdings nicht, die Führung auszubauen. In der 52. Minute schrie Manuel Neuer seinen Frust heraus, er fuchtelte mit den Armen. Das nahm sich Robert Lewandowski offenbar zu Herzen: Der Stürmer traf mit einer Solo-Aktion - und das im neunten Bundesliga-Spiel in Serie. Kurz darauf blickte Neuer wieder düster drein: Nach einem Handspiel von Ivan Perisic trat Sebastian Andersson an zum Elfmeter - doch Neuer hielt den eigentlich gut geschossenen Schuss ins rechte Eck mit einem starken Reflex. In der 86. Minute riss Pavard einen Gegner stümperhaft um, es gab erneut Elfmeter. Andersson zielte wieder ins linke Ecke - diesmal flog Neuer jedoch in die falsche Richtung.

Der VfL Wolfsburg, den Kovac im Training zum Vorbild für die Bayern-Spieler erklärt hatte, hatte vor zwei Wochen gegen Union mit 1:0 gewonnen. Bayern siegte nun 2:1. Es war alles andere als eine Glanzleistung, aber Niko Kovac dürfte zufrieden sein.

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 0:0

"Es ist schwer, offensiver zu spielen", sagte Lucien Favre vor der Partie, es war nach dem überängstlichen 0:2 gegen Inter Mailand mal wieder eine etwas rätselhafte Aussage des BVB-Trainers. Beim legendenumwobenen Revierderby gegen Schalke begann der BVB dann tatsächlich mutig: Marco Reus und Mario Götze spielten in der Offensive, nach drei Minuten hatte Jadon Sancho die erste Gelegenheit, doch Schalke-Torhüter Alexander Nübel parierte.

Doch dann verließ die Dortmunder die Courage. Je länger die Partie dauerte, desto gelähmter agierte der BVB und desto forscher Schalke. Salif Sané köpfelte in der 28. Minuten einen Eckball an die Latte. Kurz darauf traf Suat Serdar den Pfosten. Marwin Hitz, der für den grippekranken Roman Bürki eingesprungen war, blickte verzweifelt.

Nach der Halbzeit herrschte vor dem BVB-Tor weiterhin Trubel: Guido Burgstaller bugsierte einen Kopfball aufs lange Eck, Raphael Guerreiro rettete auf der Line mit dem linken Knie. Wenig später lief Rabbi Matondo allein auf Hitz zu, er vergab jedoch - und stand ohnehin leicht im Abseits. In der 58. Minute kam Thorgan Hazard für Mario Götze. Kurz danach sprang dem Belgier ein Ball im eigenen Strafraum an den Unterarm. Doch es gab keinen Elfmeter für Schalke - eine enge, aber nachvollziehbare Entscheidung.

Selten war Schalke in einem Revierderby derart überlegen, doch es gelang einfach kein Treffer. Dortmund erspielte sich immerhin noch die ein oder andere Chance. Es war ein turbulentes, einseitiges Derby, doch es fehlte ein Tor.

SC Freiburg - RB Leipzig 2:1 (1:0); Tore: 1:0 Höfler (45.+2), 2:0 Petersen (90.), 2:1 Klostermann (90.+2)

Es war ein herrlicher Samstag in Freiburg: Die Sonne schien über dem Breisgau, als wäre es Hochsommer, Bundestrainer Joachim Löw machte es sich auf der Tribüne bequem und Verteidiger Mike Frantz war ein paar Stunden zuvor Vater geworden (weshalb er nicht im Kader stand). Nach Anpfiff zogen jedoch zunächst Wolken auf: RB Leipzig machte Dampf wie eine Lokomotive, Freiburgs Tor-Garant Luca Waldschmidt musste verletzt raus. In der 45. Minute gelang es den Leipzigern dann allerdings nicht, einen Ball von Lucas Höler zu klären. Am zweiten Pfosten stand der Fast-Namensvetter Nicolas Höfler bereit und erzielte das 1:0. Es war die erste Torchance der Freiburger, die Führung war völlig unverdient, dem Breisgau war es egal. In der zweiten Hälfte verteidigte der SC sicher, in der 89. Minute erhöhte Nils Peterson dann tatsächlich noch auf 2:0. Das Klostermann in der Nachspielzeit noch verkürzte, war da egal. Es war ein geradezu kitschiger Nachmittag im Breisgau: Freiburg ist nun vorübergehend Tabellenzweiter.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim 2:3 (0:2); Tore: 0:1 Locadia (33.), 0:2 Kramaric (38.), 1:2 Lukebakio (55.), 2:2 Kalou (69.), 2:3 Hübner (79.)

Drei Chancen hatte die Hertha zu Beginn, nur der Pfosten verhinderte die Führung durch Vedad Ibišević. Doch dann kam es anders. In der 33. Minute mogelte Hoffenheims Jürgen Locadia den Ball ins Tor, es war sein erster Bundesliga-Treffer. Fünf Minuten später köpfelte Andrej Kramarić, der zuletzt zweimal gegen Schalke getroffen hatte, nach einem Eckball ins Tor.

Doch in der zweiten Hälfte kam die Hertha zurück in die Partie: Nach einem Einwurf verlängerte Marius Wolf den Ball per Kopf in den Strafraum. Dort traf Dodi Lukébakio per artistischem Fallrückzieher ins Tor. Es war der schönste Treffer des Spieltags, er motivierte die Berliner. Salomon Kalou glich wenig später aus.

Doch die Hoffenheimer sammelten sich. Nach einer Ecke traf Benjamin Hübner in der 78. Minute per Kopf zur erneuten Führung. Die 300 mitgereisten Hoffenheim-Fans jubelten und tanzten, sie hatten jede Menge Platz dafür im Gästeblock des Olympiastadions.

SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf 2:0 (1:0); Tore: 1:0 Sabiri (43.), 2:0 Schonlau (64.)

18 Mal haben Paderborn und Düsseldorf bereits gegeneinander gespielt - in der 2. Liga, der Regionalliga Nord, der 3. Liga und der Regionalliga West. Nun trafen die beiden Klubs erstmals in der Bundesliga aufeinander. Paderborns Trainer Steffen Baumgart zeigte dabei ein gutes Händchen: Abdelhamid Sabiri durfte erstmals von Beginn an spielen - und zog kurz vor der Pause ab, der Ball landete kunstvoll im Kreuzeck.

Sebastian Schonlau erhöhte in der 64. Minute zum 2:0. Für beide SC-Spieler war es der erste Bundesliga-Treffer in ihrer Karriere. Für Paderborn war es der erste Sieg der Saison. Es wurde gebührend gefeiert.

Rekord des Spieltags: Robert Lewandowski schrieb mit seinem Treffer gegen Union Berlin Bundesliga-Geschichte. Als erster Spieler überhaupt hatte der Pole in den ersten neun Saisonspielen jeweils mindestens ein Tor erzielt - und damit Pierre-Emerick Aubameyang übertroffen, der in der Saison 2015/2016 im neunten Spiel keinen Treffer mehr erzielte. Lewandowski stellte zudem auch Carsten Jancker in den Schatten: In zwölf Pflichtspielen in Serie hatte noch kein Bayern-Spieler vor ihm getroffen. Die Münchner können froh sein, dass die Tore-Jagd Lewandowski derzeit einen Extra-Motivationsschub gibt.

Foto des Spieltags: Beim Mannschaftsfoto vor dem Anpfiff hielten die Bayern-Spieler die Trikots der Verletzten hoch: die Hälfte des Teams reckte die Nummer 4 von Niklas Süle in die Kamera, der einen Kreuzbandriss erlitten hatte, die andere Hälfte das Shirt mit der Nummer 21 von Lucas Hernández. Eine nette Geste, aber auch eine, die zeigt, wie schwer die Verletzungen die Münchner treffen.

Mitarbeiter des Spieltags: Lars Stindl ist erst am Sonntag mit Gladbach im Einsatz, doch schon jetzt steht fest: Der 31-Jährige gewinnt den Titel "Spieler der Woche". Am Donnerstag in der Europa League rettete der Mannschaftskapitän der Borussia noch einen Punkt, als er kurz vor dem Schlusspfiff einen Elfmeter bei AS Rom verwandelte. Aus Italien schaffte er es dann rechtzeitig zurück nach Hause ins Krankenhaus: Dort wurde er am Freitagmittag zum zweiten Mal Vater. "Wir freuen uns riesig, vor allem, dass er auf Papa gewartet hat", schrieb Stindl danach auf Twitter. Am Sonntag wird der frischgebackene Vater dann allerdings nicht beim Wickeln helfen können, sondern wieder auf dem Fußballplatz stehen: Die Partie gegen den FC Augsburg steht an, Gladbach will die Tabellenführung verteidigen. Ob Stindl es danach etwas ruhiger angehen lässt und Zeit für seine Familie hat? Sieht nicht danach aus, am Dienstag muss Gladbach im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund antreten.