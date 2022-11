In Senegal hoffen sie selbstverständlich, dass er an der WM teilnehmen kann: Kapitän Sadio Mané posiert im Februar mit der Trophäe des Afrika-Cups.

Von Philipp Schneider

Ein Hexendoktor? Wenn er ehrlich sei, sagte Julian Nagelsmann, wisse er gar nicht, was das sein soll. Und recht hatte der Trainer des FC Bayern selbstverständlich, als er am Freitag gefragt wurde, was es mit einem angeblichen Hexendoktor auf sich hat, der Nagelsmanns maladen Spieler Sadio Mané angeblich für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fitbekommen soll. Hexendoktor ist schließlich keine geschützte Berufsbezeichnung wie "Arzt". So dürfen sich in Deutschland Fachkräfte nennen, die eine staatliche Zulassung zur Ausübung des ärztlichen Heilberufs erhalten haben, nachdem sie ein Medizinstudium (inklusive eines praktischen Jahres) und sämtliche Prüfungen entsprechend der Bundesärzteordnung bestanden haben.