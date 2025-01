Die Theorie, dass sich die Welt des Profifußballs in Käuferklubs einerseits und Verkäuferklubs andererseits teile, geht mutmaßlich auf den ehemaligen Vorstandschef des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, zurück. Die eine Fraktion besteht demnach aus den wenigen regierenden Großmächten, die sich nahezu jeden Spieler jederzeit leisten können und auch nicht in die Verlegenheit geraten, aus finanziellen Gründen ihre besten Spieler verkaufen zu müssen, Klubs also wie der FC Bayern, Real Madrid oder Manchester City. Die andere Gruppe bilden die Vereine, die ihren Unterhalt durch den Verkauf der besten Spieler finanzieren oder nicht die Mittel besitzen, einen Spieler zu halten, wenn ihn die Bayern, Real oder City unbedingt haben möchten. Es ist eine Welt, deren Ordnung Rummenigge und den Bayern-Fans gefällt.

Nun kommt via Sportbild die Meldung, dass die Manager des Nationalspielers Jamal Musiala, 21, in den laufenden Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern den Wunsch geäußert hätten, eine Ausstiegsklausel in die Vereinbarung über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einzubauen. Musialas Verabredung mit den Münchnern stünde somit prinzipiell unter Vorbehalt, die Vollmacht des Klubs wäre infrage gestellt, was aus Sicht der Bayern und gemäß dem Rummenigge-Dogma ein Politikum und Unding darstellt.

Denn kein Bayern-Profi im aktuellen Kader hält das Recht auf eine Ausstiegsklausel in Reserve, um nach Lust und Laune den Klub verlassen zu können. Man ist schließlich kein Verein wie der VfB Stuttgart, der als Vizemeister beinahe die halbe Erfolgself hat gehen lassen müssen, weil Spieler wie Hiroki Ito, Waldemar Anton und Serhou Guirassy mit günstigen Festpreisen zu haben waren.

Wenn Musiala eine Ausstiegsklausel bekommt, will Kimmich dann auch eine?

Im Fall Musiala soll es dem Bericht zufolge allerdings um eine eher hypothetische Beschränkung gehen. 175 Millionen Euro stehen als fixe Entschädigung an die Münchner für einen eventuellen Wechsel zur Debatte. 175 Millionen wären selbst für einen potenziellen Weltstar wie Musiala eine enorme, beinahe fiktive Summe, ähnlich den in Spanien üblichen inflationären Preisschildern für Stars wie Jude Bellingham oder Vinicius Junior, die jeweils für eine Milliarde aus dem Vertragsverhältnis bei Real gekauft werden können. Doch die Bayern sind angeblich trotzdem strikt gegen die Anerkennung der Klausel-Bedingung.

Das hat wohl nicht nur mit erhabenem Selbstverständnis zu tun, sondern auch mit der Sorge vor dem Effekt der Nachahmung. Ist die Regel, dass es beim FC Bayern keine Ausstiegsklauseln geben darf, einmal gebrochen, kann schon der nächste Spitzenspieler im Vertragsgespräch ein Sonderrecht reklamieren. Joshua Kimmich zum Beispiel, der ebenfalls gerade mit den Münchnern über seinen Verbleib redet und gute Argumente für Extrawünsche hat. Im Sommer könnte er ablösefrei wechseln. Offenbar fürchtet man bei den Bayern, dass durch die Akzeptanz der Klausel die Verwandlung in einen Verkäuferklub und der soziale Abstieg beginnen könnten.