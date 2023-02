Vor dem Spiel gegen den 1. FC Union sieht sich der FC Bayern in einen Dreikampf um die Tabellenspitze verwickelt. An den Qualitäten der Verfolger lässt sich im Umkehrschluss ablesen, was den Münchnern gerade fehlt.

Von Christof Kneer, München

Man muss nicht sehr tief in den Archiven graben, um immer wieder auf denselben Satz zu stoßen. Den Satz sagte der Schalker Horst Heldt im Jahr 2013, ein Jahr später ließ sich der Gladbacher Max Eberl so zitieren. Im Jahr 2015 sprach Aki Watzke den Satz im Namen von Borussia Dortmund, im selben Sommer findet sich ein nahezu gleichlautender Eintrag für Klaus Allofs, damals VfL Wolfsburg. Eine leichte Variation dieser Formulierung präsentierte 2016 der Leverkusener Trainer Roger Schmidt, danach findet man noch ein paar Mal Aki Watzke.

Der Satz lautet, in seiner offensiven Fassung, so: "Wenn die Bayern mal schwächeln, müssen wir da sein" (Allofs). Etwas defensiver intoniert: "Wenn die Bayern schwächeln, wollen wir versuchen, da zu sein" (Eberl). Oder, hoffnungsvoll-zweifelnd: "Es wäre schade, wenn wir nicht da wären, sollten die Bayern mal schwächeln" (Schmidt).

All diese Aussagesätze führen nun, im Februar 2023, zu einer Frage: Schwächeln die Bayern etwa?

Alle Fußball-Romantiker und Nicht-Bayern-Fans (wobei: Ist das nicht dasselbe?) dürfen sich nun aufgefordert fühlen, den Moment zu feiern. Nicht klar ist allerdings, ob auch Statistikfreaks zu dieser Party kommen werden, weil man generell nicht weiß, ob Statistikfreaks feiern. Einen Grund dazu hätten sie jedenfalls: Das Phänomen, das die Bundesliga gerade bestaunt, ist noch seltener als eine totale Sonnenfinsternis. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel im Jahr 1995 gab es das tatsächlich noch nie: ein Szenario, in dem nach 21 Spieltagen drei Mannschaften mit derselben Punktzahl die Tabelle anführen.

Schwächeln die Bayern, oder sind die anderen so stark? Die Antwort dürfte klar sein

Für den FC Bayern, Borussia Dortmund und Union Berlin werden derzeit 43 Punkte notiert, was für Bayern eher wenig, für Dortmund eher normal und für Union eher sagenhaft ist. Gut möglich, dass Dortmund am Samstag in Hoffenheim die Gnade des frühen Spiels nutzt und zum Überholmanöver ansetzt, bevor sich der FC Bayern und Union Berlin am Sonntag im direkten Duell begegnen. Ein kleiner Vergleich, frisch aufgebrüht in der Küche der Statistikfreaks: Vor einem Jahr hatten die Bayern am 21. Spieltag 52 Punkte - neun mehr als der BVB und 14 mehr als Bayer Leverkusen. Weniger Punkte als jetzt hatten sie im vergangenen Jahrzehnt noch nie.

Schwächeln die Bayern, oder sind die anderen so stark? Bei der Frage nach Henne & Ei versagen die Daten, dennoch drängt sich diese Antwort auf: Es liegt schon an den Bayern. Sie lassen es zu. Zumindest zeigt ein Blick auf die Qualitäten der beiden Konkurrenten im Umkehrschluss, was den Bayern gerade fehlt.

Dortmund und Union Berlin liefern gerade eine Rezeptur für den Fall der Fälle. Zwar kommen beide Teams aus unterschiedlichen Ecken der Fußballgeschichte, dennoch eint sie, was auch bei den erweiterten Verfolgern aus Freiburg, Leipzig oder Frankfurt zu erkennen ist: starke Trainer, eine weitgehend plausible Personalpolitik, kurze, knackige Entscheidungswege - und ein Fußballstil, der bei allen Unterschieden auf einem stabilen Mittelfeldzentrum, auf Disziplin und - ja, inzwischen auch beim BVB! - auf erstaunlicher Konstanz beruht. Einen guten Trainer und eine weitgehend plausible Personalpolitik haben die Bayern natürlich auch. Bei Disziplin und hoher Konstanz wird's im Moment ein bisschen schwierig.

Thomas Müller wird spielen - noch eine Debatte können die Bayern gerade nicht gebrauchen

Aus der Analyse der Konkurrenz ergibt sich nahezu zwingend eine Charakterstudie der aktuellen Bayern-Elf, die deutlich kurioser gelaunt ist als ihre Vorgängermodelle. Im vergangenen Jahrzehnt hatte man sich an eine spezielle Lesart gewöhnt: Deutscher Meister werden die Bayern eh, und dann schauen sie mal, wie weit es in der Champions League reicht. Im Moment wirkt die Logik ein bisschen verdreht: Möglich wäre zum Beispiel, dass die Bayern diesmal die Champions League gewinnen und in der Bundesliga nur Zweiter werden.

Gut genug für Europa, aber womöglich auf dem Heimatmarkt bezwungen? Beim FC Bayern der Saison 2022/23 handelt es sich um eine hochbegabte Amplituden-Elf, deren Ausschläge eher mit ihr selbst als mit den Gegnern zu haben. So musste Nagelsmann am Freitag nicht nur zu seinem jüngsten Wutausbruch Stellung nehmen ("ich muss mich in gewissen Situationen zügeln und meine Emotionen in andere Bahnen lenken"), sondern auch einen Bericht der Bild-Zeitung bestätigen, wonach Leroy Sané vor dem Gladbach-Spiel die Abfahrt des Teambusses versäumt hatte und im Privatwagen zum Flughafen nachreisen musste. Ganz grundsätzlich räumte Nagelsmann ein: "Die Ruhe suche ich noch, die habe ich nicht gefunden."

Diese ailtoneske Episode passt gut zu jenen anderen Nebenhandlungen, die der Klub zuletzt abseits des Rasens zu moderieren hatte: Serge Gnabrys Kurztrip zum Catwalk nach Paris, Manuel Neuers vereins- und trainerkritisches Interview, Nagelsmanns Philippika gegen die Schiedsrichter - kein Wunder, dass der Trainer dem zuletzt früh ausgewechselten Thomas Müller schon das Startelf-Mandat fürs Union-Spiel erteilt hat. Er habe mit seiner "Vertrauensperson" Thomas Müller "lange gesprochen", sagte Nagelsmann am Freitag. Eine Müller-Debatte kann ein FC Bayern nicht auch noch gebrauchen.

Gewiss ist auch das ein Grund, warum die Münchner sich gerade in einen Titel-Dreikampf verwickeln lassen müssen. Im vergangenen Jahrzehnt konnte sich der Klub unter anderem auf die Autoritätsachse Neuer/Alaba/Müller/Lewandowski verlassen; fürs Erste ist davon noch ein Teilzeit-Müller übrig geblieben. Die Suche nach Stabilität und klarer innerer Führung dauert in dieser Mannschaft immer noch an, aber zumindest gemäß Klubhistorie kommt den Münchnern da ein Spitzenspiel gerade recht. Keiner wisse besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun sei, hat der Klubchef Oliver Kahn gerade verfügt: Das Union-Spiel biete dafür "die perfekte Bühne".

Wenn die Bayern schwächeln, müssen die anderen da sein? Das sagte im Sommer 2019 übrigens auch der neue Trainer von RB Leipzig, Julian Nagelsmann.