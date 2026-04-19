Alles wie immer in der Bundesliga, das wäre jetzt die naheliegende Bestandsaufnahme. Der FC Bayern ist de facto Meister, und mal wieder ging es an der Spitze der Tabelle spätestens seit März nur noch darum, wann das feststehen würde. Der mit Abstand reichste Klub der Liga hat die mit Abstand beste Mannschaft zusammengestellt. Jenen Vereinen, die immerhin reich genug sein sollten, um den Münchnern auf den Fersen zu bleiben, fehlte es wie so oft – die mit mehr Abstand immer historischer wirkende Ausnahme stellt Leverkusen 2024 dar – an Ideen, Mut und Klasse.