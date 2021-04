Von Tim Brack und Johannes Kirchmeier

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München 2:1 (2:0), Tore: 1:0 Burkardt (3.), 2:0 Quaison (37.), 2:1 Lewandowski (90.+4)

Der FC Bayern hatte in Mainz seinen feinsten Anzug angelegt. Robert Lewandowski war nach rund einmonatiger Verletzungspause zurück in der Startelf, Leon Goretzka ebenfalls. Es winkte ein feierlicher Moment: die Vorentscheidung in der Meisterschaft. Zum möglichen Festakt war auch Bundestrainer Joachim Löw angereist. Doch Mainz 05 crashte die Party. 2:1 (2:0) gewann das Team von Trainer Bo Svensson gegen die Münchner. Im Abstiegskampf kommen die Punkte gelegen wie eine Meisterschale.

Vor Anpfiff hatte Bayern-Coach Hansi Flick noch die Mentalität und Spielart seiner Mannschaft gelobt. Die Lorbeeren sammelten die Spieler jedoch nicht ein. Sie wirkten, als hätten sie schon in der Nacht zuvor den Titel begossen. Nichts war zu sehen von der Urgewalt, dem Walzen-Modus, dem Hunger. Die Mainzer zähmten den Tabellenführer, gingen mit vom Abstiegskampf geschärften Sinnen in die Zweikämpfe, pressten mutig, kombinierten flüssig. Und dann unterlief auch noch dem sonst so makellosen Manuel Neuer ein grober Schnitzer: Bei einem zentralen Distanzschuss von Jonathan Burkardt erstarrte der Torhüter zur Salzsäule - 1:0 für Mainz (3.).

Der Rückstand zeigte Wirkung - allerdings nicht bei Bayern. Angriffswellen verebbten schon im Ansatz. Bälle versprangen, Pässe weigerten sich anzukommen. Die Mainzer dagegen spielten mit Elan, trafen noch zweimal den Pfosten (10./18.) und scheiterten in Person von Robin Quaison an Neuer (15.). Hansi Flick bedachte die Vorstellung seiner Elf mit einem Kopfschütteln. Die Mainzer Chancen nahmen schließlich ab, die der Münchner blieben auf Tiefstand.

Bayerns Fahrigkeit schlug sich in so manchem Foul nieder. Leon Goretzka entging nur knapp Gelb-Rot. Nachdem er für eine Grätsche verwarnt worden war, brachte er wenige Augenblicke später Danny da Costa zu Fall. Doch Schiedsrichter Harm Osmers verschonte ihn. Vielleicht, weil David Alaba laut genug meckerte, dass er selbst verwarnt wurde. Immerhin ein erfolgreiches Ablenkungsmanöver. Auch Jérôme Boateng sah Gelb - und sein Foul hatte sogleich Folgen: Dem anschließenden Freistoß entsprang das 2:0 für Mainz. Quaison köpfelte flankiert von Alaba und Müller ein (37.). Flick versuchte, die Offensive mit Choupo-Moting und Musiala für Sané und Coman zu beleben. Doch Chancen blieben eine Seltenheit. Eine davon nutze Robert Lewandowski schließlich kurz vor Schluss zum Anschlusstreffer. Immerhin sein 36. Tor.

Und so wurde es am Ende nichts mit der neunten Meisterschaft in Serie - zumindest vorerst. Gegen Gladbach kommt die nächste Chance. Mainz dagegen hat allen Grund zu feiern: Der Abstieg rückt wieder ein Stückchen weiter in die Ferne.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0:2 (0:1), Tore: 0:1 Haaland (12.), Gelb-Rot Bellingham (58.), 0:2 Haaland (68.)

Am Anfang der Woche stand für Borussia Dortmund noch das Thema Super League im Fokus, eine Teilnahme daran lehnte der Klub brüsk ab. Am Ende der Woche ging es dann um die Teilnahme an der Champions League, denn die wackelt für die Dortmunder in der neuen Saison noch immer. "Wir sind hier, um zu gewinnen, das ist total klar", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Spiel. Aber klar, anders würde sich die Aufgabe, die Wolfsburger noch zu schnupfen, wohl als unmöglich herausstellen. Es war schon so eine Art letzte Chance, um den VfL noch einmal anzugreifen - und die nutzten die Dortmunder beim 2:0 (1:0) im Stil einer europäischen Topmannschaft.

Trotz Terzics Ansage hatten die Wolfsburger jedoch die erste dicke Chance des Spiels: Linksverteidiger Paulo Otavio schoss den Ball aus wenigen Metern weit daneben (8. Minute). So war es dem Dortmunder Torjäger Erling Haaland vorbehalten, den ersten Treffer zu markieren: Ein Rückpass von VfL-Verteidiger Ridle Baku entpuppte sich als Steilvorlage für den Norweger, der vor Torhüter Koen Casteels ins kurze Eck traf (12.). Zur Halbzeit lagen nur noch zwei Punkte zwischen Dortmund, bei dem Emre Can den gesperrten Mats Hummels als Abwehrchef ersetzte, und Wolfsburg. Und das änderte sich bis zum Schlusspfiff auch nicht mehr.

Selbst von einer gelb-roten Karte für Jude Bellingham (59.) ließen sich die nun flink konternden Dortmunder nicht aufhalten. Unbeeindruckt von der Unterzahl erzielte wieder Haaland mit seinem 25. Saisontor den Endstand - nach einem Zuckerpass von Mo Dahoud, der sich den Ball zuvor am eigenen Strafraum geholt hatte (68.). So langsam kann der fünftplatzierte BVB also zum Überholvorgang in Richtung Champions-League-Platz ansetzen.

1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen 3:1 (0:0), Tore: 1:0 Pohjanpalo (50.), 2:0 Pohjanpalo (53.), 3:0 Pohjanpalo (67.), 3:1 Gebre Selassie (82.)

Den Trainer wollen sie in Bremen nicht wechseln. Florian Kohfeldt soll den Klub wie in der vergangenen Saison, als erst die Relegation in Heidenheim den Ligaverbleib brachte, retten. Kein Team (auch nicht der FC Bayern!) weist mehr Bundesliga-Saisons auf als die Bremer, nur eine Spielzeit fehlten sie im deutschen Oberhaus. Doch der weitere Verbleib wackelt auch nun bedrohlich. Beim 1. FC Union verloren die Bremer am Samstag zum siebten Mal in Serie - ein Negativrekord in der Bundesliga-Historie.

Der Finne Joel Pohjanpalo schockte die schwachen Bremer mit seinem lupenreinen Hattrick beim 3:1 (0:0). Einen Punkt liegen die Bremer nun nur noch vor dem Relegationsplatz, den der 1. FC Köln belegt. Und während die restlichen Teams ganz unten munter zu gewinnen beginnen, rutscht Werder immer weiter ab.

Es war eine recht zähe Partie, bis Pohjanpalo mit seinem Rechtsschuss aus wenigen Metern dem Spiel den entscheidenden Stups gab: Nach einer Ecke - einer von Unions Paradedisziplinen -, die der Innenverteidiger Marvin Friedrich an den zweiten Pfosten verlängerte, traf der finnische Angreifer völlig freistehend (50.) zur Führung. Zwei Minuten später schoss er nach einer weiteren Kopfballvorlage (diesmal vom eingewechselten Petar Musa) das 2:0 - und wieder eine Viertelstunde darauf nach einem blitzsauberen Konter und einer erneuten Musa-Vorlage das 3:0. Schließlich traf Theodor Gebre Selassie mit einem Kopfball noch von der Sechzehnmeterlinie zum 1:3 (82.), doch mehr glückte den Bremern nicht.

Am Freitag spielt der SV Werder gegen RB Leipzig (20.30 Uhr) um den Einzug ins DFB-Pokalfinale - danach folgen die wirklich existenziellen K.-o.-Spiele für Kohfeldts Mannschaft.

SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1), Tore: 0:1 Kramaric (40.), 1:1 Grifo (Foulelfmeter/81.)

Das Badenerlied läutete das badische Bundesligaduell ein. Es trafen zwei Teams aufeinander, die sich zumindest etwas (Hoffenheim) oder sogar etwas mehr (Freiburg) abgesetzt haben vom unteren Drittel. Und mit aller Ruhe und der nötigen Ernsthaftigkeit arbeiteten vor allem die Hoffenheimer daran, den Punktepuffer noch etwas zu vergrößern. Zunächst jedoch scheiterte Kunstschütze Robert Skov mit einem herrlichen Weitschuss an der Latte (24.), Torjäger Andrej Kramaric an SCF-Torwart Florian Müller (31.). Acht Minuten später konnte dieser den Kroaten aber dann nicht mehr stoppen: Nach einer Flanke von Ihlas Bebou vollendete Kramaric aus wenigen Metern per Kopf (40.). Der eingewechselte Vincenzo Grifo traf in der Schlussphase per Elfmeter zum 1:1 (81.) - und irgendwie war das dann auch das passende Ergebnis im Bundesliga-Duell der Badener. Freiburg bleibt so Neunter, Hoffenheim Elfter.