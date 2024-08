Nach einem letzten vergeblichen Versuch des FC Bayern, den Fußball -Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zu verpflichten, wird der deutsche Rekordmeister in dieser Transferperiode keinen Spieler mehr holen. „Wir sind extrem glücklich mit dem Kader, den wir haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem ersten Bundesliga -Heimspiel der Bayern am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) gegen den ersten Tabellenführer der Saison SC Freiburg.

Eberl bemühte sich, den Fall Tah aus seiner Sicht zu erklären, und nachdem darüber sehr viel berichtet worden sei, auch über seine Rolle. Der Münchner Sportvorstand fühlte sich in den vergangenen Wochen „durch den Kakao gezogen und in ein Licht geschoben“, das nicht den Verhandlungen hinter verschlossenen Türen entspräche.

SZ Plus Bayer Leverkusen : Schlusswort in der Staatsaffäre Geht er zum FC Bayern oder nicht? Die Vorbereitung bei Bayer Leverkusen ist geprägt vom Hickhack um Abwehrchef Jonathan Tah – samt Störgeräuschen zwischen den Klubbossen. Doch nun sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels rapide. Von Philipp Selldorf

„Es ist so: Bayer Leverkusen hat uns vor dreieinhalb Wochen eine Deadline gesetzt: 'Hört zu, bis dahin müsst ihr diese Summe zahlen!'“ Er habe daraufhin Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes schriftlich mitgeteilt: „Simon, danke für die Deadline, danke für den Betrag, den du uns genannt hast, aber wir können beides nicht erfüllen. Damit sind die Verhandlungen beendet. Das ist die wahre Geschichte, die hinter diesem Transfer steht“, erzählte Eberl. Angeblich wollte Leverkusen bis zu 30 Millionen Euro für Tah, 28, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft und Bayer dann ablösefrei verlassen könnte.

Kingsley Coman gilt als Kandidat für einen Last-Minute-Wechsel

Eberl sagte am Freitag, dass er nun zum Ende der Transferperiode nochmal nachgefragt habe in Leverkusen wegen Tah – für den Fall, dass die Bayern doch noch einen Verkauf tätigen könnten und damit wieder Geld für den Verteidiger da wäre. „Darauf ging Leverkusen nicht ein“, sagte Eberl: „Es ist nichts Schlimmes, es wird diskutiert, verhandelt, versucht.“ Bayerns Sportvorstand verdeutlichte noch einmal, dass auch der Rekordmeister im Transfergeschäft neben Ausgaben, die man tätige, Einnahmen erzielen müsse. Und in der Bilanz müsse man sich bewegen.

Die Bayern haben bei Transfers im Sommer bislang mehr ausgegeben als eingenommen. Über 120 Millionen Euro wurden in neue Spieler investiert. Bei Abgängen von Spielern könne am Transferende noch etwas passieren, wie Eberl berichtete. Flügelstürmer Kingsley Coman gilt als Kandidat für einen Last-Minute-Wechsel, womöglich nach Saudi-Arabien. Dazu steht eine Leihe von Nachwuchsangreifer Gabriel Vidović zu Mainz 05 im Raum.