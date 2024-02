Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Bevor es losging, nein, nicht das Spiel, sondern die aktuell in deutschen Stadien angesagte Protest-Folklore mit Tennisbällen und anderen Wurfmaterialien, kamen Thomas Tuchel und Xabi Alonso Arm in Arm in die Arena und gaben der Welt ein Vorbild. Der Champion und der Herausforderer, zwei führende Vertreter grundverschiedener Kulturen, liebevoll vereint - wer denkt da nicht an Donald Trump und Joe Biden, Olaf Scholz und Friedrich Merz? Möge das bessere Team gewinnen, signalisierten die beiden Trainer.