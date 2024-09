Trainer des FC Bayern:Kompany wächst mit jedem Spiel

SZ Plus Florian Wirtz : Komplimente Richtung Süddeutschland

Manchester, Madrid, München? Florian Wirtz hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027, Spekulationen um seine Zukunft gibt es trotzdem. Berater Hans Wirtz spricht positiv über den FC Bayern – und hat aktuell eine Antwort auf die Frage, was sein Sohn will.