Wenn die Ruhrpott-Hymne „Bochum“ von Herbert Grönemeyer in der Fröttmaninger Arena erklingt, dann muss es schon einen besonderen Anlass dafür geben. Klar, der FC Bayern München und der VfL Bochum pflegen schon seit den Siebzigern eine Fanfreundschaft. Aber das war nicht der Grund, warum die Hymne vor dem Anpfiff gegen den 1. FC Köln am letzten Bundesliga-Spieltag zu hören war. Der Grund war Leon Goretzka.
Letztes Bayern-Heimspiel für GoretzkaLeon, der oft verkannte Profi
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Am Ende spielen sie „Bochum“ für ihn: Der FC Bayern, der sich bei der Verabschiedung verdienter Spieler mitunter schwertut, bereitet Leon Goretzka beim 5:1 gegen Köln eine angemessene Bühne.
Von Sebastian Winter
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