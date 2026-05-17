Zum Hauptinhalt springen

Letztes Bayern-Heimspiel für GoretzkaLeon, der oft verkannte Profi

Lesezeit: 3 Min.

Achtes Jahr, siebte Meisterschale: Leon Goretzka am Samstag nach dem letzten Bundesliga-Spieltag beim Gewichtheben.
Achtes Jahr, siebte Meisterschale: Leon Goretzka am Samstag nach dem letzten Bundesliga-Spieltag beim Gewichtheben. Alexander Hassenstein/Getty Images

Am Ende spielen sie „Bochum“ für ihn: Der FC Bayern, der sich bei der Verabschiedung verdienter Spieler mitunter schwertut, bereitet Leon Goretzka beim 5:1 gegen Köln eine angemessene Bühne.

Von Sebastian Winter

Wenn die Ruhrpott-Hymne „Bochum“ von Herbert Grönemeyer in der Fröttmaninger Arena erklingt, dann muss es schon einen besonderen Anlass dafür geben. Klar, der FC Bayern München und der VfL Bochum pflegen schon seit den Siebzigern eine Fanfreundschaft. Aber das war nicht der Grund, warum die Hymne vor dem Anpfiff gegen den 1. FC Köln am letzten Bundesliga-Spieltag zu hören war. Der Grund war Leon Goretzka.

Zur SZ-Startseite

FC Bayern
:Das seltsame Doppelleben des Leon Goretzka

Es gibt gerade zwei Leon Goretzkas: einen beim FC Bayern, einen in der Nationalmannschaft. Das liegt auch daran, dass seine Trainer ganz unterschiedliche Rollen für ihn vorsehen.

SZ PlusVon Philipp Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite