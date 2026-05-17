Wenn die Ruhrpott-Hymne „Bochum“ von Herbert Grönemeyer in der Fröttmaninger Arena erklingt, dann muss es schon einen besonderen Anlass dafür geben. Klar, der FC Bayern München und der VfL Bochum pflegen schon seit den Siebzigern eine Fanfreundschaft. Aber das war nicht der Grund, warum die Hymne vor dem Anpfiff gegen den 1. FC Köln am letzten Bundesliga-Spieltag zu hören war. Der Grund war Leon Goretzka.