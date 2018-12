19. Dezember 2018, 22:27 Uhr Fußball-Bundesliga Ribéry schießt Bayern zum Sieg über Leipzig

Der FC Bayern gewinnt 1:0 gegen RB Leipzig.

Bremen spielt Unentschieden gegen Hoffenheim, Hannover holt einen Punkt in Freiburg.

Ein lange ideenloses Bayern München hat den Ausrutscher von Borussia Dortmund mit etwas Glück genutzt und sich im Meisterschaftsrennen dem Tabellenführer bis auf sechs Zähler genähert. Der drittplatzierte Fußball-Rekordmeister kam im Verfolgerduell gegen RB Leipzig zu einem spielerisch nicht überzeugenden, aber eminent wichtigen 1:0 (0:0) und dürfte nun wieder Titelluft wittern. Im letzten Heimspiel des Jahres 2018 gelang dem eingewechselten Franck Ribéry (83.) der späte Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Dank eines Sturmlaufs in der zweiten Halbzeit hat Werder Bremen im Kampf um einen Europapokalplatz eine Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim doch noch abwenden können. Ein Kopfballtreffer des Tschechen Theodor Gebre Selassie in der 57. Minute reichte den Hanseaten noch zu einem 1:1 (0:1). Vor dem Seitenwechsel hatten sich die Gäste Vorteile erarbeitet und waren durch Geburtstagskind Leonardo Bittencourt in Führung gegangen.

Die Fußballprofis von Hannover 96 müssen weiter um ihren Weihnachtsurlaub bangen. Die abstiegsbedrohten Niedersachsen kamen nicht über ein 1:1 (1:1) beim SC Freiburg hinaus. Luca Waldschmidt (3. Minute/Handelfmeter) hatte die Freiburger vor 23 500 Zuschauern früh in Führung gebracht. Anschließend kam Hannover durch Abwehrspieler Felipe (14.) zum verdienten Ausgleich.

Trotz eines Doppelpacks von Torjäger Luka Jovic hat Eintracht Frankfurt auch im elften Anlauf den ersten Bundesligasieg beim FSV Mainz 05 verpasst. Beim 2:2 (2:2) egalisierte der Serbe mit seinen Saisontoren Nummer elf und zwölf (31./45.+1 Minute) die zweimalige Mainzer Führung durch Robin Quaison (10./36.).

