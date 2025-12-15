Der weitgereiste Fußballer, der hoch oben auf der Ehrentribüne Platz genommen hatte, erzählte offenbar einen guten Witz. Schon wieder in der Münchner Arena, und so wie im Sommer, als er die Menschen nach seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern mit dem Gleichnis einer Beerdigung amüsiert hatte, fielen die Zuhörer nach seiner Rückkehr am Sonntagabend beinahe von den Sitzschalen. Nur war das Publikum diesmal überschaubar. Was auch immer der Fußballer Thomas Müller nach dem trügerischen Führungstreffer von Lennart Karl bei diesem 2:2 gegen Mainz 05 auf der Ehrentribüne erzählte, so wie die Münchner Vorstände Max Eberl und Jan-Christian Dreesen ihre Oberkörper vor Lachen bogen, muss es eine fantastische Pointe gewesen sein.
FC BayernDie raffinierte Wintererzählung von Vincent Kompany
Noch ein Spiel, dann hat sich der FC Bayern in die Weihnachtspause gequält. Das zähe 2:2 gegen Mainz, bei dem sich Manuel Neuer verletzt, zeigt, wie sehr die Münchner die Rückkehr von Jamal Musiala herbeisehnen.
Taktik des FC Bayern:Kompany-Ball
Wie funktioniert das Spiel des FC Bayern unter Vincent Kompany – und was macht es besonders? Ein Erklärungsversuch mit Taktiktafel.
