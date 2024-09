Von Philipp Schneider, Kiel

Manchmal sind es die kleinen Details, die zu erkennen geben, dass die Dinge in die Spur geraten sind. Wenn es läuft beim FC Bayern, dann schleicht Harry Kane an den Fernsehkameras vorbei – mit einer Plastiktüte in der Hand, in der sich ein Fußball wölbt. Und durch deren transparente Außenhaut die Unterschriften (und garantiert auch lustigen Sprüche) seiner Teamkollegen schimmern. Wenn Kane mal wieder drei Tore in einem Spiel geschossen hat und deshalb den Ball mit nach Hause nehmen darf, dann trägt er diesen nicht herum wie ein Großwildjäger einen Büffelschädel. Er sieht aus wie einer, der den Restmüll zur Straße runterbringt und dabei im Grunde nicht gestört werden möchte.