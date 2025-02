Bayerns 4:0 gegen die Eintracht:Das Feuer qualmt aus den Leibchen

Von Philipp Schneider

Harry Kane blickte mit ernster Miene in das Gesicht des Ordners. Und schon tat sich vor ihm der Erdboden auf! Die Zuschauer in der Münchner Arena wurden sozusagen Zeuge einer außerordentlichen Öffnung des Fußballrasens. Kane hatte sich die vergangenen Minuten neben dem Spielfeld warmgelaufen wie Harry. Nun galt es für ihn, bloß nicht abzukühlen. Und anstatt abzuwarten, bis mit dem Halbzeitpfiff der Kabinenzugang für das gesamte kickende Personal freigelegt wurde, wurde Kane die Ehre zuteil, exklusiv und einige Minuten vorab die Treppe ins Innere hinabzuhuschen. Und so brachte er seine zuletzt von einer Einblutung heimgesuchte Wade in wärmere Gefilde.