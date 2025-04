Die Münchner kommen nach einem Rückstand in Augsburg noch zu einem 3:1-Sieg. Ihr Spiel wirkt trotz vieler Ausfälle weitgehend gefestigt, doch eine Verletzung bereitet riesige Sorgen.

Von Maik Rosner, Augsburg

Jamal Musiala saß auf dem Rasen und schüttelte den Kopf. Beim Griff an seinen hinteren linken Oberschenkel verzerrte er sein Gesicht. Erstmals hatte Musiala den Schmerz kurz zuvor verspürt, als er zu Beginn der zweiten Halbzeit beim Anlaufen einen langen Schritt gemacht hatte. Als der 22 Jahre alte Offensivspieler wenig später gestützt von Betreuern den Platz verließ, entglitten auch vielen, die es mit dem FC Bayern halten, die Gesichtszüge. Denn es sah eher nicht danach aus, dass Musiala bis zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand am Dienstag wieder fit sein könnte. Trainer Vincent Kompany machte mit einer Aussage aus der bösen Vorahnung noch in Augsburg bittere Realität: Musiala fällt aus.