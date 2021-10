Der Gala in der Champions League folgte eine Pleite in der Bundesliga: Bayern München hat nach einer Serie von neun Siegen seine erste Pflichtspiel-Niederlage unter Trainer Julian Nagelsmann kassiert. Gegen eine freche Frankfurter Eintracht unterlag der deutsche Rekordmeister mit 1:2 (1:1). Vier Tage zuvor hatte der Rekordmeister gegen Dynamo Kiew in der Königsklasse noch geglänzt (5:0), nun verlor er erstmals seit dem 24. April (1:2 in Mainz).

Nach stürmischem Beginn gingen die Münchner vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick gegen die gut verteidigende und konterstarke Eintracht durch das erste Saisontor von Leon Goretzka in Führung (29.), kassierten aber fast postwendendend den Ausgleich durch Martin Hinteregger (32.). Danach hatten zunächst beide Mannschaften Großchancen, in der zweiten Halbzeit dann vor allem die Bayern, die aber regelmäßig am herausragenden Trapp scheiterten. Dann schlug Filip Kostic (83.) spät zu und bescherte den Hessen den ersten Bundesligasieg der Saison. Tabellenführer bleiben die Bayern dennoch.

Die Eintracht spielte konsequent mit einer Fünfer-Abwehr, blitzschnell im Umschaltspiel. Der starke Kristijan Jakic hätte jedoch beinahe früh alle Pläne der Gäste durchkreuzt, als er eine Hereingabe von Serge Gnabry auf das eigene Tor lenkte und Schlussmann Kevin Trapp zu einer Glanzparade zwang (13.). Bei allem Elan taten sich die Bayern aber schwer. Die kampfstarke Eintracht ließ dem Rekordmeister kaum Raum für einen geordneten Spielaufbau, immer wieder blieben die Münchner bereits am Strafraum hängen. Erst in der 25. Minute gab es eine Großchance, der aufgerückte Niklas Süle traf nach schönem Doppelpass mit Thomas Müller aber nur das Außennetz.

Große Lücken in der Münchner Abwehr

Es bedurfte eines haarsträubenden Ballverlustes von Hinteregger zur Führung der Münchner: Goretzka zog mit Dampf davon und schoss flach ein. Nur drei Minuten später parierte Trapp großartig gegen Leroy Sane (31.), im Gegenzug machte Hinteregger seinen Patzer wett, indem er im dichten Gedränge eine Ecke von Filip Kostic einköpfte.

Prompt wurden die Frankfurter erst mal noch mutiger, das Spiel wogte nun hin und her, dabei taten sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit wiederholt zum Teil große Lücken in der Münchner Abwehr auf: Manuel Neuer verhinderte per Fuß einen Treffer von Djibril Sow (42.), auf der Gegenseite stand Gnabry aus spitzem Winkel der Pfosten im Weg (44.).

Gleiches Bild nach der Pause: Die Eintracht verteidigte konsequent, immer bereit, blitzschnell gegen die stets hoch aufgerückten Münchner zu kontern. Die Bayern arbeiteten sich verbissen an der Frankfurter Abwehr ab, und vieles wäre leichter gewesen, hätte Robert Lewandowski einen Kopfball aus fünf Metern am herausragenden Trapp vorbeigebracht (56.).