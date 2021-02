Von Tim Brack und Sebastian Fischer

Eintracht Frankfurt - FC Bayern 2:1 (2:0), Tore: 1:0 Kamada (12.), 2:0 Younes (31.), 2:1 Lewandowski (53.)

Es ist nicht unbedingt ein neues Muster, dass der FC Bayern in dieser Saison Spiele schwach beginnt und mit einer Aufholjagd zurückkommt. So war es zuletzt beim 3:3 gegen Arminia Bielefeld, so war es auch diesmal in Frankfurt. Allerdings gab es einen entscheidenden Unterschied, der das Spiel zu einem besonderen im Saisonverlauf des Rekordmeisters machte: Zu Gast beim Tabellenvierten, drei Tage vor dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom, reichte die Form des FC Bayern nicht aus, um einen Rückstand zu drehen.

In der aus Münchner Sicht beeindruckend schwachen ersten Halbzeit war es in Abwesenheit des verletzten Frankfurter Top-Stürmers André Silva vor allem dessen Kollege Amin Younes, den die Bayern nicht in den Griff bekamen. Nach 12 Minuten spielte er auf dem linken Flügel einen Pass zwischen Leroy Sané und Niklas Süle hindurch, die anschließende Hereingabe von Filip Kostic nutzte der in der Mitte freistehende Daichi Kamada zum Führungstreffer. In der 31. Minute bekam dann Younes den Ball vom an der Grundlinie ungestörten Kamada zurückgepasst, spielte Süle mit einem Haken aus und jagte den Ball in den Winkel, es war ein perfektes Tor.

Younes ließ seinen Gegner immer wieder aussehen, als würden sie ihnen auf Glatteis hinterherrutschen. Und beim 2:0 zeigte der ehemalige Nationalspieler, 27, nicht nur seine fußballerische Klasse, sondern danach auch sein Einfühlungsvermögen. Die Eintracht hatte sich in Gedenken an die rassistischen Morde von Hanau vor einem Jahr in Jacken mit den Namen der neun Opfer aufgewärmt. Younes lief zur Auswechselbank, nahm sich eine Jacke mit dem Gesicht von Fatih Saraçoğlu darauf - und hielt sie in die Höhe.

In der zweiten Halbzeit kam bei den ersatzgeschwächten, unter anderem ohne den positiv auf Corona getesteten Thomas Müller angereisten Münchnern Leon Goretzka für Marc Roca, die Bayern wurden stärker. Vor dem Anschlusstreffer durch Robert Lewandowski waren es diesmal die Haken von Leroy Sané, die für die Frankfurter Abwehr nicht zu kontrollieren waren. Bayern hatte zahlreiche Chancen zum Ausgleich. Doch die entscheidenden Zeichen, die hatte da schon die Eintracht gesetzt.

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 1:2 (1:1), Tore: 0:1 Onisiwo (10.), 1:1 Stindl (26.), 1:2 Stöger (86.)

Als Trainer blickt man auf eine ähnlich lebhafte Beziehungsgeschichte wie ein umtriebiger Junggeselle. Marco Rose empfing mit seinem zukünftigen Ex-Klub (Gladbach) einen Ex-Klub aus Trainer-Anfängen (Mainz). Rose, ab Sommer BVB-Coach, musste nach zehn Minuten seine Gefühle zu seinen Gladbachern überprüfen. Ein langer Ball des Mainzers Jerry St. Juste passiere Matthias Ginter viel zu leicht. Karim Onisiwo traf zur Führung. Drei Minuten später stand Borussia-Kapitän Lars Stindl zum Strafstoß bereit, doch der VAR erkannte eine Abseitsstellung beim zuvor gefoulten Jonas Hofmann. Stindl musste unverrichteter Dinge abtreten, trat später dann den Ball aber überlegt ins lange Toreck der Mainzer - 1:1 (26.). Nach der Pause hielten sich beide Mannschaften nur selten mit Mittelfeldgeplänkel auf, doch richtig gute Torchancen waren rar wie ein Bar-Flirt in der Pandemie. Als alles nach einem Remis aussah, traf der Mainzer Kevin Stöger zum 2:1. Für Gladbach ist die Niederlage ein herber Rückschlag im Rennen um die Champions League, der Sieg für Mainz ein erheblicher Mutmacher im Abstiegskampf.

1. FC Köln - VfB Stuttgart 0:1 (0:0), Tore: 0:1 Kalajdzic (49.)

Im Jahr 2000 lief beileibe nicht alles gut, aber immerhin war der befürchtete Weltuntergang ausgeblieben und der 1. FC Köln bezwang den VfB Stuttgart zu Hause mit 3:2. Doch seit den Tagen von Matthias Scherz und Dirk Lottner warten die Kölner auf einen Heimerfolg gegen die Schwaben. Diesmal taten beide Mannschaften viel dafür, dass die Liga dieses Duell in Zukunft abschafft. Ein Torschuss trugen die Kölner in die Statistik ein, das war's auch schon in der ersten Hälfte.

Der zweite Durchgang zahlte Schmerzensgeld: Mit der ersten Chance köpfelte Sasa Kalajdzic mit dem Hinterkopf kunstvoll das 1:0. Silas Wamangituka hatte kurz darauf keine Muße und scheiterte an Kölns Torwart Timo Horn. Salih Özcan traf noch die Stuttgarter Latte, doch Kölns Trainer Markus Gisdol fand auf seiner Bank weder Lottner noch Scherz, um die Partie zu drehen. Köln muss auf die nächste Saison warten, um die Serie zu durchbrechen, wenn denn beide Klubs in derselben Liga spielen. Der VfB ist nun Zehnter, Köln 14.

Freiburg - Union Berlin 0:1 (o:0), Tore: 0:1 Prömel (64.)

Union-Trainer Urs Fischer beging seinen 55. Geburtstag in Freiburg. Ein Geschenk fürs Auge war das Duell mit dem Tabellennachbarn - Freiburg war Achter, Berlin Neunter - aber keinesfalls. Zwar spielten die Berliner ein wenig flüssiger, aber Zählbares brachte dieser Umstand nicht. Der Lichtblick saß in Person von Max Kruse auf der Bank. Nach elfwöchiger Pause war der spielstarke Angreifer wieder mit dabei - doch seine Einwechslung spielte zunächst keine Rolle, sondern der Dreifach-Wechsel von SC-Trainer Christian Streich. Denn nur wenige Sekunden nach dem Freiburger Tausch flankte Unions Marcus Ingvartsen auf Grischa Prömel, der zum 1:0 einköpfte. Union beendete durch das Tor eine Serie von fünf sieglosen Partien und zog in der Tabelle an Freiburg vorbei.