Eintracht Frankfurt - FC Bayern 5:1 (2:1), Tore 1:0 Kostic (25.), 2:0 Sow (33.), 2:1 Lewandowski (37.), 3:1 Abraham (49.), 4:1 Hinteregger (61.), 5:1 Paciencia (85.)

Am Ende wurde es eine historische Niederlage für den FC Bayern - 1:5, in Worten eins zu fünf, bei Eintracht Frankfurt. Pleiten in dieser Höhe werden bei den Münchnern normalerweise nicht akzeptiert, deshalb dürfte es eine ausgesprochen ungemütliche Woche für Trainer Niko Kovac werden.

Gleich zu Beginn hatte sich die Innenverteidigerproblematik bei den Bayern noch einmal deutlich verstärkt. Jérôme Boateng ließ als letzter Mann das Bein stehen und flog mit Rot vom Platz. Da Niklas Süle und Lucas Hernández bekanntlich längerfristig ausfallen, standen nun David Alaba und Benjamin Pavard zusammen in der Zentrale. Nach 25 Minuten spielten die Frankfurter erstmals ihre Überlegenheit aus, Filip Kostic verwertete einen Abpraller von Alaba zur Führung. Die "besten Fans der Liga" (Kovac über die Frankfurter Anhänger) jubelten noch einmal deutlich lauter, als Djibril Sow wenige Minuten später auf 2:0 stellte.

Die Bayern blieben zunächst im Spiel, weil Robert Lewandowski (natürlich) kurz vor der Pause den Ball energisch im Frankfurter Tor unterbrachte. Doch in der zweiten Halbzeit wurde deutlich, wie unterlegen die Münchner tatsächlich waren. David Abraham, Martin Hinteregger und Goncalo Paciencia stellten für Frankfurt sogar auf 5:1. Die Krisengespräche in München dürfen beginnen.

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 1:2 (1:2), Tore 0:1 Wendt (18.), 1:1 Volland (25.), 1:2 Thuram (42.)

Tabellenführer? Bleibt Borussia Mönchengladbach. Nach einem am Ende etwas glücklichen, aber durchaus verdienten Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen. Gladbach steht damit seit vier Spieltagen ganz oben, das gab es seit 40 Jahren nicht mehr. Diese Bundesliga-Saison könnte für die Borussia noch eine sehr erfolgreiche werden.

Das 0:1 fiel nach wirklich herausragender Vorarbeit von Marcus Thuram, der sich auf der rechten Seite energisch durchsetzte, so dass Oscar Wendt in der Mitte nur noch einschieben musste. Nach dem Ausgleich für Leverkusen durch Kevin Volland war das dann Thuram selbst, der Gladbach wieder in Führung brachte.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0 (0:0), Tore 1:0 Hazard (52.), 2:0 Guerrero (58.), 3:0 Götze (88., Handelfmeter)

Geburtstagsgeschenk für Lucien Favre: Am 62. Geburtstag des Trainers besiegte der BVB den VfL Wolfsburg und klettert in der Tabelle damit (vorbei am FC Bayern) auf Rang zwei. Dabei sah es mindestens eine Halbzeit lang gar nicht danach aus: Wolfsburg spielte besser, hatte die beste Chance durch Lukas Nmecha, als dieser die Latte traf. Dortmund dagegen musste die neuerliche Verletzung von Marco Reus verkraften, der nach einer halben Stunde raus musste.

Doch Wolfsburg belohnte sich nicht. In der zweiten Halbzeit nutzte Dortmund seine Chancen plötzlich lässig, erst traf Thorgan Hazard, wenig später Raphael Guerreiro, schließlich Mario Götze per Elfmeter. Für den VfL Wolfsburg war es die erste Saisonniederlage in der Bundesliga, und die zweite binnen weniger Tage (nach dem 1:6 im Pokal gegen Leipzig).

RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 8:0 (5:0), Tore 1:0 Sabitzer (5.), 2:0 Werner (30.), 3:0 Nkunku (36.), 4:0 Halstenberg (39.), 5:0 Poulsen (44.), 6:0 Werner (48.), 7:0 Mukiele (50.), 8:0 Werner (87.)

Wer kein Herz aus Beton in sich trägt, musste an diesem Nachmittag Mitleid mit dem 1.FSV Mainz 05 verspüren. Es war ein Orkan, der die Mannschaft von Trainer Danny Schwarz in Leipzig erfasste - die Mainzer wurden mitgerissen und taumelten völlig hilflos umher. Gleich fünf Tore fingen sich die Mainzer in der ersten Halbzeit ein: Erst traf Marcel Sabitzer, dann Timo Werner, anschließend Christopher Nkunku, Marcel Halstenberg und Yussuf Poulsen. Kurios: Drei Treffer erkonterten sich die Leipziger im eigenen Stadion.

Fünf Tore in einer Halbzeit, es läuft für RB nach dem 6:1 im Pokal in Wolfsburg. Und sie machten erbarmungslos weiter: Zweimal Werner und Mukiele erhöhten nach der Pause, ein Mainzer Ehrentreffer wurde nicht anerkannt. Der FSV steht nun schon bei 26 Gegentoren in dieser Saison - und ist damit schlechter als der SC Paderborn.

Werder Bremen - SC Freiburg 2:2 (1:1), Tore 1:0 Rashica (9.), 1:1 Petersen (28.), 2:1 Gebre Selassi (59.), 2:2 Petersen (90+3)

Es war ein schlimmer Nachmittag für Bremens Torwart Jiri Pavlenka. Wie er Nils Petersen im Strafraum auszuspielen gedachte, der Freiburger aber ein Bein dazwischenbekam und das Spielgerät abfing, anschließend unbedängt einschieben konnte. Pavlenka reagierte auf die einzig richtige Weise: Er lag bäuchlings auf dem Rasen und grub sein Gesicht in den Rasen.

Die Kollegen bügelten es für Pavlenka zunächst aus. Milot Rashica traf in der ersten Halbzeit per Fuß, Theodor Gebre Selassie in der zweiten per Kopf, Bremen steuerte dem Heimsieg entgegen. Bis Petersen kurz vor Schluss per Kopf zum Ausgleich traf - und Pavlenka am kurzen Pfosten wieder alles andere als souverän wirkte.

VAR des Tages: Diese Intervention aus Köln hatte sich gelohnt. Nach dem Foul von Bayern-Abwehrspieler Jérôme Boateng entschied Referee Markus Schmidt in Frankfurt zunächst auf Elfmeter und Gelb. Der Blick auf den Bildschirm zeigte Schmidt: beides war falsch. Er korrigierte sich, kein Elfmeter, weil sich das Foul außerhalb des Strafraums ereignete. Dafür nicht Gelb, sondern Rot für Boateng. Was den Bayern im Zweifelsfalls wohl lieber gewesen wäre?

Auswechslung des Tages: In Dortmund verletzte sich Schiedsrichter Tobias Welz nach einer guten halbe Stunde an der Wade, was einen durchaus kuriosen Ringtausch auslöste. Sein Assistent Martin Thomsen übernahm die Pfeife, der vierte Offizielle Marcel Pelgrim rückte für ihn an die Linie. Fünf Minuten Pause, dann war alles abgeschlossen. Welz brachte die Partie als vierter Offizieller zu Ende.