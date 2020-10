Gegen Düren bringt Bayern-Trainer Hansi Flick fünf Zugänge. Er deutet neue taktische Varianten an - und sagt, wen er noch in der Bundesliga-Mannschaft sieht.

Von Sebastian Fischer

Eric Maxim Choupo-Moting schaute zur Seitenlinie und trabte los, seine Arbeit war getan, und dann sah man in der Arena in München ein Beispiel dafür, wie schwierig es sein kann, als Zugang des FC Bayern die Erwartungen zu erfüllen. Choupo-Moting, 31, hatte in seinem ersten Spiel zwei Tore geschossen und außerdem beim 3:0 gegen den Fünftligisten 1. FC Düren einen Elfmeter herausgeholt. Für ihn kam nach 77 Minuten Jann-Fiete Arp.

Es ist rund eineinhalb Jahre her, dass der FC Bayern die Verpflichtung des Stürmers Arp bekannt gab, des jüngsten Torschützen in der Bundesliga-Geschichte des Hamburger SV mit dem Ruf eines großen Talents. Bislang ist Arp, 20, allerdings beim deutschen Rekordmeister noch nicht nachhaltig aufgefallen. Die Viertelstunde im Nachholspiel der ersten DFB-Pokalrunde war sein erster Einsatz für die Profis in einem Pflichtspiel. Ganz so schwer dürfte es den Zugängen des FC Bayern im Herbst 2020 nicht fallen.

Alle vier Neue, die Sportvorstand Hasan Salihamidzic kurz vor Ende der Transferperiode verpflichtet und unter der Woche in zwei Pressekonferenzen der Öffentlichkeit präsentiert hatte, kamen am Donnerstag zum Einsatz. So viele Spieler, dass selbst Trainer Hansi Flick nach der Partie kurz den Überblick verlor. "Wen haben wir noch?", fragte er, dabei hatte er schon alle aufgezählt: Choupo-Moting, Douglas Costa, Marc Roca und Bouna Sarr, außerdem Alexander Nübel, der erstmals im Tor stand. Gute Ansätze habe er bei allen gesehen. Die Frage ist natürlich, was das nach den Eindrücken gegen einen Fünftligisten für eine Saison der coronabedingt unvergleichlichen Strapazen zu bedeuten hat.

Bouna Sarr ist der Namenlose unter den Zugängen

Zumindest was Angreifer Choupo-Moting angeht, sind die Meinungen eindeutig. "Er passt gut in unsere Spielweise, da er technisch mit dem Ball sauber unterwegs ist", sagte Thomas Müller, was vielleicht noch etwas bedeutsamer war als die zwei Tore. Schließlich ist es Müller, der sogar Robert Lewandowski noch manchmal ermahnt, sich stets am Anlaufen der gegnerischen Verteidiger zu beteiligen.

Es ist neben seiner fußballerischen Klasse auch die bei Paris Saint-Germain erprobte Teamfähigkeit von Choupo-Moting, die den FC Bayern darin bestärkte, den Stürmer als Ergänzung für Lewandowski unter Vertrag zu nehmen. In Paris kam er in einer Mannschaft der unterschiedlichsten Charaktere und Allüren angeblich mit jedem zurecht, in München ist noch nichts Gegenteiliges bekannt.

"Ich fühle mich jetzt schon zu hundert Prozent Bayern München", sagte er. "Man kann auch mit zwei Spitzen spielen", sagte Flick am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag, auch das war als Lob für Choupo-Moting zu verstehen. Trotzdem könnten es auch zwei andere Positionen sein, auf denen vorerst dringender Ersatz gebraucht wird.

Bouna Sarr, als Ergänzung für Rechtsverteidiger Benjamin Pavard von Olympique Marseille geholt, ist der Namenlose unter den Münchner Zugängen, jedenfalls was seine Bekanntheit in Deutschland angeht. Doch da Pavard nach einer Verletzung noch nicht in bester Verfassung ist, könnte es durchaus sein, dass Sarr demnächst noch ein paar Gelegenheiten bekommt, sich dem Publikum vorzustellen. Gegen Düren deutete er an, was Salihamidzic über ihn gesagt hatte: Dass er ein offensivstarker Außenverteidiger sei, ein anderer Spielertyp als der eher defensive Pavard; ein Spielertyp also eher wie Alphonso Davies auf der linken Seite.