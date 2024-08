Das Bild war schon eine Weile erwartet worden, am Montagmorgen war es dann zu sehen: Matthijs de Ligt am Flughafen in München, mit dem Ziel Manchester. Am Montag stand für den Niederländer der obligatorische Medizincheck bei Manchester United an, genauso wie für seinen Mannschaftskollegen Noussair Mazraoui. Rund 70 Millionen Euro inklusive Boni soll der FC Bayern für beide Profis im Paket kassieren – Geld, das zumindest zum Teil wieder investiert werden soll.