Kingsley Coman beim FC Bayern:Ein Platz für den König

Nach einer Rot-Sperre aus der alten Spielzeit beginnt in Bochum für Kingsley Coman die Bundesligasaison. Der Außenstürmer könnte sofort gefragt sein - obwohl seine Stammposition beim neuen FC Bayern nicht mehr so recht vorgesehen ist.

Von Sebastian Fischer

In den vergangenen Wochen wurde viel über die neue Offensive des FC Bayern gesprochen. Jamal Musiala schoss drei Tore, Thomas Müller war sogar an vieren beteiligt, Serge Gnabry und Sadio Mané trafen jeweils ein Mal und auch Leroy Sané bereitete nach einer Einwechslung einen Treffer vor. Aber war da nicht noch jemand?

Julian Nagelsmann hat natürlich nicht den Fehler gemacht, Kingsley Coman zu übersehen, der gesperrt fehlte, wegen einer roten Karte aus der Vorsaison. "Mir war wichtig ihn zu beobachten, wie er diese zwei Wochen ohne Pflichtspiel annimmt, wie er trainiert", sagte der Bayern-Trainer in der Pressekonferenz vor dem Spiel beim VfL Bochum. Das Ergebnis seiner Bobachtung: Coman sei am Sonntag "auf jeden Fall ein Kandidat, der beginnen kann".

Die Partie in Bochum ist die erste dieser Saison, in der Nagelsmann die Aufstellung verändern wird. Beim 6:1 in Frankfurt und beim 2:0 gegen Wolfsburg begann jeweils die gleiche Elf, aber diesmal sind einige Profis angeschlagen: Musiala hat eine Zerrung im Adduktorenbereich, Gnabry einen knöchernen Ausriss am Handgelenk und Adduktorenprobleme, Matthijs de Ligt hat einen Bänderriss an der Hand und Dayot Upamecano bekam im Training einen Schlag auf das obere Ende des Wadenbeins, das Nagelsmann fachkundig "Fibulaköpfchen" nannte.

Drei Änderungen könne es geben, sagte er, zwei Mal hätte er ohnehin gewechselt - eine nicht ganz unwichtige Bemerkung, schließlich ist der Trainer auch als Moderator eines teuren Kaders gefragt, in dem nicht immer alle teuren Fußballer spielen können.

In Bochum könnte de Ligt erstmals von Beginn an auflaufen - falls er mit einer Schiene schmerzfrei spielen kann. Über die Zugänge Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui aus Amsterdam, Alternativen für zentrales Mittelfeld und rechte Außenverteidigung, sagte Nagelsmann, sie bräuchten "ein bisschen mehr Gewöhnungszeit", das sei ganz normal. Bleibt also die Offensive mit den Alternativen Sané und Coman. Und wo Letzterer seinen Platz finden wird, ist auch eine interessante taktische Frage.

Ein ganzes Spiel als Mittelstürmer? "Non", sagt Coman

Die neue Offensive ohne Robert Lewandowski ist variabler, das ist seit dem Abschied des Weltfußballers nach Barcelona oft beschrieben worden: Alle vier Angreifer wechseln oft die Position, niemand ist immer Mittelstürmer. Es bedeutet auch: Die Bayern spielen häufiger durch die Mitte. In Frankfurt traf das auf bemerkenswerte 48 Prozent der Angriffe zu, gegen den VfL Wolfsburg immerhin noch auf 24 Prozent, was auch daran lag, dass dessen Trainer Niko Kovac drei zentrale defensive Mittelfeldspieler aufbot, um die Münchner nach außen zu lenken. Doch klassische Flügelstürmer sieht die neue 4-2-2-2-Grundordnung im Vergleich zum bevorzugten 4-2-3-1 der vergangenen Jahre eher nicht mehr vor. Und Coman ist bislang als klassischer Flügelstürmer in Erscheinung getreten.

Während es die übrigen Offensiven schon vorher oft ins Zentrum zog, sind im Spiel des Franzosen die Sprints und Haken auf der Außenbahn charakteristisch. Coman, 26, hat zwar sein berühmtestes Tor aus einer Strafraumstürmerposition erzielt, es war der Siegtreffer im Champions-League-Finale gegen Paris - doch beim Kopfball schloss er die Augen, was ihn eher nicht als Kopfballungeheuer auswies.

Ob er als Mittelstürmer spielen könne, wurde er bei der Saisoneröffnung vor einem Monat gefragt. "Nicht so viel", sagte er. Er habe das zwar bei Juventus Turin schon gemacht, in einer Doppelspitze . "Ein paar Minuten" ginge das schon. "Aber ein ganzes Spiel? Non!" Er sei ein Außenstürmer, deshalb könne er auch viel von Mané lernen, der beim FC Liverpool auch meist außen spielte.

"Er kann auch auf den Flügel raus", sagt Nagelsmann

Bei Nagelsmann klang das nun etwas anders. Coman passe sehr gut ins neue taktische Konzept. "Wenn man ihn fragt, ist er kein Außenstürmer, sondern will immer im Zentrum spielen", wie ja überhaupt jeder Fußballer seit der F-Jugend am liebsten ein Zehner sein wolle. Coman könne verschiedene Positionen spielen. Und überhaupt: Es sei "nicht festgelegt, dass er immer nur innen steht, er kann auch auf den Flügel raus".

Dass es für Kingsley Coman, in München "King" genannt, einen Platz in der Mannschaft gibt, daran ließ sein Trainer keinen Zweifel. Nagelsmann erwähnte zwar auch noch mal, dass es "nicht superförderlich" gewesen sei, dass Coman am vorletzten Spieltag dem Stuttgarter Konstantinos Mavropanos eine Backpfeife verpasst hatte, was mit einer roten Karte und drei Spielen Sperre bestraft wurde. Nagelsmann betonte aber etwas anderes: "Er hat eine Monsterqualität, auf die wir ungern verzichten."

Und weil er ihn ja im Training besonders beobachtete, bemerkte er, dass Coman Schichten mit Fitnesstrainer Holger Broich einlegte. Und er bemerkte, dass Coman im Wettkampfersatztraining "sieben oder acht Tore" schoss. Ob er dabei von außen oder aus der Mitte kam, war wohl nicht so wichtig.