6. April 2019, 21:16 Uhr Stimmen zu Bayern vs BVB "Wir haben katastrophal gespielt"

Marco Reus ist fassungslos, sein Trainer beklagt eine "Lehrstunde". Bayern-Coach Niko Kovac schimpft über die Medien. Die Stimmen zum Spiel.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern): "Fußball kann man nicht immer erklären. Heute haben wir den Gegner sofort unter Druck gesetzt und das Spiel in die Hände genommen. Das war in der Art und Weise richtig gut. Es kam auch relativ wenig zu unserem Tor durch, weil schon vorne ganz intensiv gearbeitet wurde. Es freut mich besonders, weil viele die Mannschaft schon hart kritisiert haben."

zur Berichterstattung in den Medien: "Es geht nur noch um Nebensächlichkeiten, nur noch um Sensationen. (...) Das ärgert mich, aber nicht nur mich. Da gibt es noch andere Kollegen, die das genauso ärgert. Das muss mal gesagt werden. Ich bin kein Moralapostel. Wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht. (...) Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht. Wir sind diejenigen, die alles abbekommen."

Lucien Favre (Trainer BVB): "Das war eine Lehrstunde, ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Bayern war viel besser, sie haben mit viel mehr Tempo gespielt. Nach dem Spiel ist es einfach zu sagen, dass es nicht gut war, auf Mario Götze zu verzichten. Aber ich weiß nicht, ob es im anderen System besser gewesen wäre. Wir wollten viele Läufe in die Tiefe haben, das ist uns leider gar nicht gelungen. Wir müssen uns jetzt auf die nächsten Spiele konzentrieren und fertig. Wenn wir so auftreten wie heute, dann wird es ganz schwierig, das ist klar."

Mats Hummels (FC Bayern): "Wir wollten von vornherein zeigen, dass es ein Heimspiel ist, dass wir die Zuschauer mitnehmen wollen, dass wir von der ersten Minute an aggressiv sind. Wir sind am besten, wenn wir aktiv mit und gegen den Ball sind, das haben wir heute gezeigt. So wollen alle, die es mit uns halten, die Bayern sehen. Wir waren konzentriert und zielstrebig und dann sind wir auch einfach eine sehr gute Mannschaft.Das passive Verteidigen liegt uns nicht, wenn wir aktiv sind, ist das eine ganz andere Klasse. Die Meisterschaft wird schon eine knappe Nummer."

zur eigenen Leistung: "Seit der WM ist alles etwas komisch, da werden viele gute Sachen nicht gesehen und auf den schlechten rumgehackt. Wir sind alle 30 und spielen deutlich besser, als wir gemacht werden. Ich muss deutlich sagen, dass da vieles anders gesehen wird, als ich es sehe. Vorzugsweise von den Medien."

Robert Lewandowski (FC Bayern): "Die 200er-Marke bedeutet mir viel. Ich hätte nie geglaubt, dass ich so viele Tore in der Bundesliga schieße, das macht mich sehr stolz. Jupp Heynckes ist nicht mehr so weit weg, den kann ich noch kriegen. In der Meisterschaft liegen wir aber nur einen Punkt vor Dortmund, es wird ein schwieriger Weg bis zur deutschen Meisterschaft. Wir müssen uns jetzt auf dem Platz beweisen."

Marco Reus (Kapitän BVB): "Wir haben katastrophal gespielt, katastrophal verteidigt, ich habe dafür keine Erklärung. Wir haben nullkommanull Druck entwickelt, aber Bayern war ganz klar besser. Das müssen wir knallhart analysieren."