6. April 2019, 20:20 Uhr Bundesliga-Spitzenspiel FC Bayern zerlegt den BVB

Die Münchner gewinnen ein einseitiges Spitzenspiel - am Ende steht es 5:0. Damit ist der FC Bayern wieder Tabellenführer.

Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga verkommt zu einer unerwartet einseitigen Angelegenheit: Der FC Bayern besiegt Borussia Dortmund mit 5:0 (4:0) und ist neuer Tabellenführer. Mats Hummels (10.), Robert Lewandowski (17., 89.), Javi Martínez (41.) und Serge Gnabry (43.) erzielen die Tore.

Der Sieg der Münchner geriet nie in Gefahr, der BVB wirkte vor allem in der ersten Halbzeit überfordert. Dortmund fällt in der Tabelle wieder auf Rang zwei (63 Punkte) hinter die Bayern (64 Punkte) zurück.

Nach einem Warnschuss durch einen BVB-Pfostentreffer von Mahmoud Dahoud (6.) legte der Rekordmeister richtig los. Hummels, der in der ersten Hälfte öfter aufs Tor schoss oder köpfte als die gesamte Dortmunder Mannschaft, brachte die Bayern per Kopfball nach einem Thiago-Eckball in Führung.

Kurz darauf bekam Lewandowski den besonderen 200. Treffer durch den Blackout von Verteidiger Dan-Axel Zagadou praktisch geschenkt. Gäste-Torhüter Roman Bürki verhinderte gegen Lewandowski und Thomas Müller zunächst noch Schlimmeres (18./19.). Eigentlich sorgte jeder hohe Ball gegen die überforderte Innenverteidigung aus Zagadou und Manuel Akanji für Gefahr.

Borussen-Trainer Lucien Favre schimpfte in seiner Coachingzone, die Bayern-Fans stimmten früh Hohngesänge an - und mit einem Doppelschlag erwischte es den BVB schon vor der Pause noch härter. Erst traf Martínez aus der Distanz, dann der nur 1,75 Meter große Gnabry per Kopfball. An beiden Toren war Thomas Müller entscheidend beteiligt.

Kurz vor Schluss gelang Lewandowski noch sein Treffer Nummer 201.

