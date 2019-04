6. April 2019, 20:47 Uhr Bundesliga Ein Sturm namens FC Bayern

Der FC Bayern gewinnt im Bundesliga-Spitzenspiel mit 5:0 gegen Borussia Dortmund.

Hummels, Martínez, Gnabry und zwei Mal Lewandowski erzielen die Tore.

Die Münchner sind nun auch wieder Tabellenführer.

Aus dem Stadion von Maik Rosner

Kurz vor der Halbzeit war plötzlich der Spielball abhanden gekommen, doch das eigentlich Erstaunliche war nun, dass die Dortmunder sich energisch darum bemühten, einen Ersatz zu erhalten, um ihren Anstoß ausführen zu können. Ein Gegentor hatten sie soeben hinnehmen müssen, und weil es bereits das vierte des Samstagabends war, hätte ihnen eigentlich längst die Lust auf dieses Topspiel beim FC Bayern vergangen sein müssen.

4:0 führte der Meister nach 43 Minuten durch die Tore von Mats Hummels (10.), Robert Lewandowski (17.), Javier Martínez (41.) und Serge Gnabry (43.). Aus Sicht des BVB war das noch ein eher glimpfliches Zwischenergebnis, weil die Münchner sie wie eine Naturgewalt durcheinander gewirbelt und dabei einige weitere Chancen vergeben hatten. Und obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal Halbzeitpause war, stand schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest, dass die Münchner sechs Spieltage vor dem Saisonende wieder die Tabellenführung übernehmen werden.

Am Ende beließen es die Münchner in diesem erstaunlich einseitigen Vergleich der beiden Meisterschaftskandidaten bei einem 5:0 (4:0) gegen einen BVB, der dem energischen Angriffswirbel der Gastgeber in der furiosen ersten Halbzeit nicht gewachsen war und nun wieder einen Punkt hinter diesem auf Tabellenplatz zwei steht. Lewandowski hatte kurz vor Schluss noch sein 21. Saisontor erzielt (89.). Anders als es bei einem Dortmunder Sieg und dann fünf Punkten Vorsprung der Fall gewesen wäre, ist die Titelvergabe nun zwar weiterhin völlig offen. Doch nach den Eindrücken der Gala gegen den direkten Konkurrenten spricht jetzt deutlich mehr für den siebten Titelgewinn der Bayern in Serie als für den ersten des BVB seit 2012.

Favre bringt Dahoud anstelle von Götze

Zu den vielen Fragen, die das 100. Ligatreffen zwischen dem FC Bayern und Dortmund begleitet hatte, gehörte auch jene, ob die Münchner nach dem 1:1 in Freiburg und vor allem nach dem bemerkenswert wackeligen 5:4 im Pokalviertelfinale gegen den Zweitligisten Heidenheim ihrem Ruf gerecht werden, schnell wieder in die Spur zu finden, wenn es darauf ankommt.

Trainer Niko Kovac vertraute dabei auf Martínez als Sechser neben Thiago Alcántara sowie auf Thomas Müller im offensiven Mittelfeld, nicht aber auf Leon Goretzka und James Rodríguez, die beide zunächst auf der Bank saßen. Abgesehen von diesen Personalien begannen die Bayern erwartungsgemäß, also auch mit dem zuletzt angeschlagenen Torwart Manuel Neuer und mit Linksverteidiger David Alaba, der ebenfalls nach einer Blessur zurückkehrte.

Dortmunds Trainer Lucien Favre hatte sich nach dem Ausfall von Paco Alcácer für Kapitän Marco Reus als Sturmspitze entschieden und dahinter für Mahmoud Dahoud anstelle von Mario Götze, was wohl auf die Überlegungen zurückzuführen war, vor allem defensiv agieren zu wollen und die Konter mit etwas größerer Rasanz vortragen zu können.