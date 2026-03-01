Vier Wochen, bevor der Münchner Trainer Vincent Kompany einen interessanten Satz gesagt hat, wurden vom Dortmunder Trainer Niko Kovac zwei, drei andere Sätze überliefert, die ebenfalls informativ waren. Anfang Februar meinte Kovac unter anderem, dass man „das Schicksal, dass die anderen uns nicht einholen, selbst bestimmen“ könne. „Das andere Schicksal“ könne man hingegen nicht selbst bestimmen. Freundlicherweise stellte Kovac allen, die noch an der Interpretation dieser Sätze herumrätselten, eine Gebrauchsanweisung zur Verfügung. Er sagte nämlich auch noch, dass sein „Fokus ganz klar im Rückspiegel“ liege.
MeinungKlubs hinter dem FC BayernEin wenig mehr Ambition, bitte!
Kommentar von Christof Kneer
Lesezeit: 3 Min.
Jenseits des sehenswerten Topspiels scheint sich die Bundesliga mit der Herrschaft des FC Bayern abzufinden. Die Hälfte der Klubs hat ohnehin andere Sorgen.
Torhüter im modernen Fußball:Neuer Trend: Torwart-Behinderung
Der komplexe Job zwischen den Pfosten wird noch schwieriger: Immer mehr Teams rempeln bei Eckbällen systematisch und stellen sich gezielt in den Weg – auch Bayerns Topspiel-Gegner Dortmund beherrscht das.
