Vier Wochen, bevor der Münchner Trainer Vincent Kompany einen interessanten Satz gesagt hat, wurden vom Dortmunder Trainer Niko Kovac zwei, drei andere Sätze überliefert, die ebenfalls informativ waren. Anfang Februar meinte Kovac unter anderem, dass man „das Schicksal, dass die anderen uns nicht einholen, selbst bestimmen“ könne. „Das andere Schicksal“ könne man hingegen nicht selbst bestimmen. Freundlicherweise stellte Kovac allen, die noch an der Interpretation dieser Sätze herumrätselten, eine Gebrauchsanweisung zur Verfügung. Er sagte nämlich auch noch, dass sein „Fokus ganz klar im Rückspiegel“ liege.