Der Wechsel des französischen Offensivspielers Michael Olise, 22, vom Premier-League-Verein Crystal Palace zum FC Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Fußball -Rekordmeister mitteilte, erhält Olise einen Vertrag bis zum Sommer 2029. Als Ablöse sind angeblich rund 55 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen im Gespräch. Olise absolvierte am Sonntag den Medizincheck. „Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat. Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen – dafür stehen Spieler wie Michael Olise“, sagte Sportvorstand Max Eberl über den neuen Münchner Offensivspieler.

Olise war im Juli 2021 vom FC Reading zu Crystal Palace gewechselt. In der abgelaufenen Premier-League-Saison erzielte er in 19 Partien zehn Treffer. Olise spielt auf der offensiven Außenbahn und soll den Konkurrenzkampf in München gegen Leroy Sané, Kingsley Coman oder Serge Gnabry erhöhen – sofern diese überhaupt bleiben. Die Bayern hatten bisher den japanischen Verteidiger Hiroki Ito (VfB Stuttgart) für die kommende Saison verpflichtet. Außerdem kommen Abwehrspieler Josip Stanisic (Bayer Leverkusen) und Offensivspieler Arijon Ibrahimovic (Frosinone Calcio) von ihren Leihstationen zurück.

Zudem verstärken sich die Münchner wohl im zweiten Anlauf mit dem portugiesischen Nationalspieler João Palhinha, 28. Dem Vernehmen nach einigten sie sich mit dem FC Fulham aus der Premier League auf eine Ablösesumme von umgerechnet 46 Millionen Euro plus fünf Millionen Bonuszahlungen. Mit dem Spieler selbst hatte schon seit vergangenem Jahr Einigkeit bestanden. Palhinha hatte am 31. August 2023 bereits den Medizincheck absolviert. Weil Fulham aber nicht rechtzeitig Ersatz für die „Holding Six“ fand, scheiterte der Wechsel noch.