Am letzten Bundesliga-Spieltag verabschieden sich große Spieler, ein sehr großer Schiedsrichter und ein ziemlich kleines Stadion. Der Applaus vom Publikum fällt aus - deshalb an dieser Stelle ein paar schriftliche Ovationen.

Von S. Fischer, T. Hürner, C. Kneer, M. Schneider und P. Selldorf

Sami Khedira hat in dieser Woche ein paar Tränen wegdrücken müssen, obwohl er nur vor einem Bildschirm saß. Aber er hat dem Bildschirm ja eine traurige Nachricht anvertraut: Khedira, 34, wird nie mehr in seinem Leben das tun können, was er am besten kann. Er wird nach diesem Wochenende nie mehr Berufsfußball spielen, und er muss dabei besonders tapfer sein: Zwar haben vor ihm schon viele Spieler ihre Karrieren beendet oder zumindest die Bundesliga verlassen, aber sie alle haben vorher noch mal zu ihrem Publikum hinauf winken dürfen. Bei Khedira werden höchstens ein paar Funktionäre und Ordner applaudieren.