Die TSG Hoffenheim hat im engen Rennen um die lukrativen Plätze in der Champions League den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Christian Ilzer bewies zwar Moral, kam beim FC Augsburg aber nicht über ein 2:2 (2:2) hinaus und befindet sich weiter im Tief. Die TSG, der in den vergangenen sieben Spielen nur ein Sieg gelang, verpasste damit auch die Chance, punktemäßig vorübergehend zu RB Leipzig und zum VfB Stuttgart aufzuschließen. Der Rückstand auf die Top vier könnte am Wochenende sogar auf fünf Punkte anwachsen.

Alexis Claude-Maurice brachte den FCA in der 11. Minute in Führung. Michael Gregoritsch legte nur zwei Minuten später nach. Bei beiden Gegentreffern sah die TSG-Abwehr schlecht aus. Hoffenheim wehrte sich jedoch: Robin Hranac (35.) traf zum Anschluss, Bazoumana Touré (42.) gelang unter gütiger Mithilfe von FCA-Torwart Finn Dahmen der Ausgleich.

„Wir hatten keinen guten Start, haben aber sehr gut reagiert“, sagte TSG-Profi Leon Avdullahu bei Sky - er forderte dennoch: „Wir müssen defintiv eine Reaktion zeigen und wieder mal ein Spiel gewinnen.“

Der FCA blieb auch im fünften Spiel in Folge sieglos, weil Claude-Maurice einen Foulelfmeter über das Tor schoss (85.), hat aber einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung zum Relegationsplatz. Die TSG steht dagegen am nächsten Spieltag gegen Borussia Dortmund unter Druck, soll es mit der Königsklasse doch noch klappen.