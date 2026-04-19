Bei der Frage nach Finn Dahmen geriet Manuel Baum ins Schwärmen. „Wenn man heute ein Highlight-Video von Finn machen würde, würde das zehn Minuten dauern“, sagte der Trainer des FC Augsburg über seinen Keeper, der mit einer überragenden Leistung beim glücklichen 2:1 (1:1)-Erfolg bei Bayer Leverkusen einen großen Anteil am Auswärtssieg der Fuggerstädter hatte.

Für Baum steht fest: Dahmen muss im Sommer mit zur Weltmeisterschaft in die USA, Mexiko und Kanada: „Wenn man sich die letzten Wochen anschaut, was der an Paraden gezeigt hat.“ Für ihn habe Dahmen „alle Berechtigungen von der Leistung, die er jetzt gerade bringt, dass er bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Das unterstreicht er Woche für Woche.“ Auch Dahmens Teamkollege Cedric Zesiger fand klare Worte: „Nationaltorhüter für mich“, sagte der Schweizer.

Dahmen kämpft um den Platz als dritter Torhüter im WM-Kader. Im vergangenen Jahr wurde der 28-Jährige mehrmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen und galt als Nummer drei hinter Oliver Baumann und Alexander Nübel. Zuletzt erhielt jedoch Jonas Urbig, 22, vom FC Bayern den Vorzug. Mit den Torwarttrainern beim DFB sei er in ständigem Austausch, sagte Dahmen bei Dazn, man werde sehen, wie für die WM entschieden werde. Zur Partie in Leverkusen erklärte er: „Ein typisches Torwartspiel, vielleicht nicht der ganz verdiente Sieger, aber ich glaube, in so einer Saison gleicht sich das aus.“ Auf sein erstes Länderspiel wartet Dahmen noch.