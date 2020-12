Fußball und Corona:Die Liga als pures Fernsehspiel

Von Philipp Selldorf

Am vorigen Samstag empfing der SC Fortuna Köln zum Punktspiel in der Regionalliga West keinen geringeren Gast als den SV Rödinghausen. Der Vorjahresmeister forderte die Hausherren bis zum Äußersten, und in den letzten Minuten wurde ein, wenn auch kurzes, Kapitel kurioser Fußballgeschichte geschrieben. Eben noch hatte Mike Owusu in der 87. Spielminute das 3:2 für die Fortuna geschossen, da wechselte der Rechtsaußen die Seiten: aus dem Sturm ins Tor, nachdem Torwart Kevin Rauhut lädiert den Platz hatte verlassen müssen.

Hoch ging's noch mal her, doch Owusu hielt den Kasten sauber. Diese packenden Begebenheiten hätte man anschließend gern bei ein paar Kölsch in der Klubgaststätte "Bacchus" besprochen, einem gesegneten Ort, an dem einst der Vereinspatron Jean Löring Siegesfeiern veranstaltete, die dem Weingott gefallen hätten - doch das "Bacchus" gibt es nicht mehr, und wenn es noch existierte, dann wäre es jetzt geschlossen.

An Augenzeugen für den Austausch über das Spiel hat es am Samstag nicht gemangelt. Eine Handvoll Fortuna-Fans verfolgte die Partie, auf mitgebrachten Leitern stehend, am Stadiontor. Der Ordner in der gelben Weste jenseits des Tores ließ sie gewähren, die Zuschauer befanden sich ja auf einem Terrain außerhalb seiner Zuständigkeit. Vielleicht wollte er aber auch dieses rührende Bild von den Zaungästen nicht zerstören, das erfreuliche menschliche Regungen vereinte: Treue, Hingabe, Sehnsucht. Die Fortuna-Freunde hätten zwar auch bequem im Wohnzimmer sitzen und die Partie für 2,99 Euro im Internet-Fernsehen sehen können, doch sie suchten die Nähe zum wahren Leben. Die Spieler kamen später vorbei und applaudierten für ihre Gegenwart.

Dortmunds Oberhaupt befürchtet eine "Ent-Emotionalisierung" der Gemeinde

Auch die Profis des SV Darmstadt 98 erinnerten sich nach dem Pokalspiel am Dienstagabend in Dresden ihrer Anhänger, als sie ein Transparent mit der Aufschrift "Wir vermissen Euch" durchs menschenleere Stadion trugen. Grußbotschaften ans Publikum gehörten in den vorigen Jahren zu den weihnachtlichen Ritualen der Fußball-Branche, nicht selten wirkte es aber so, als hätte der Marketing-Manager die Geste angeordnet. Diesmal schien die Würdigung aus dem Herzen zu kommen, hier verzehrte sich der eine Partner nach dem anderen Partner.

Ob allerdings die Sehnsucht der Darmstädter Spieler von den "Lilien"-Fans erwidert wird, das weiß man nicht - das ist eine dieser Grundsatzfragen, die das ehedem luxuriöse Dasein des Profifußballs im Jahr 2020 sehr, sehr ungemütlich gemacht haben.

Nicht nur Borussia Dortmunds Oberhaupt Joachim Watzke befürchtet eine "Ent-Emotionalisierung" der Gemeinde durch den klinischen Corona-Spielbetrieb. Sorgt der erzwungene Abstand der Fans für deren dauerhafte Entfernung? An resoluten Weissagungen über das Ende des Booms in den Stadien und der Herrschaft des Fußballs fehlt es im öffentlichen Diskurs nicht, mancher Nischen-Experte ist darüber nahezu berühmt geworden.

Was den Talkmastern ihr Karl Lauterbach, das ist den Sportmedien exemplarisch der Sportwissenschaftler Harald Lange: eine zuverlässige Quelle starker Meinungen und finsterer Prophezeiungen - und damit ein beliebter Gesprächspartner. Lange, 52, Lehrstuhlinhaber an der Universität Würzburg und sogenannter Fan-Forscher, hat seit dem Frühjahr in unzähligen Interviews Ansichten vertreten, die geeignet waren, den Managern Angst zu machen.

"Die Stimmung kippt gegen den Fußball", trug er im Mai in der Mainpost zur Debatte über den Neustart der Liga bei. Sein Indiz: kritische Politikerstimmen. Der Fußball als Opium der Massen sei "entzaubert", sagte er dem Wiener Kurier im Sommer, derweil er in der Deutschen Welle erklärte, der proklamierte Reformwille von DFB und DFL sei "nur Folklore". Im Herbst sah er die Fans "immer weiter" von ihrer Passion abrücken, er las dies in "der Kommunikation in den sozialen Netzwerken: Die Kommentare klingen genervt und resigniert". Im Dezember rief er im MDR quasi das Ende der Bewegung aus: "Die Fans werden sich millionenfach abwenden." Gunter A. Pilz, 76, ein anderer bewährter "Fanforscher", verspricht hingegen volle Stadien, "sobald es wieder Bier und Bratwurst gibt". Aha. Und was sagt die Sprecherin der Fan-Vereinigung "Unsere Kurve"?

Auch Helen Breit aus Freiburg ist ja mittlerweile eine aus Presse, Funk und Fernsehen bekannte Persönlichkeit. Wenn das "Sportstudio" sie zuschaltet, damit sie ihre These über die "Entfremdung" der Fans vom modernen Fußball erläutert, dann wähnt man sich in den "Tagesthemen" beim Politiker-Interview. Die 33-Jährige argumentiert klug und professionell , wenn sie den Fußball davor warnt, ihm würden die Gläubigen davonrennen. Aber wo endet der zulässige Verdacht, und wo beginnt die selektive Wahrnehmung, die sich innerhalb der Interessengruppe bildet?