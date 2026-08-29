Der Aufsteiger erlebt in seinem „Stadiönchen“ einen furiosen Liga-Auftakt. Leipzigs Fußball unter dem neuen Trainer Demichelis sieht schon ganz gut aus – auch Köln und Berlin erleben Spektakel. Alles Wichtige zum Spieltag.

Und wieder drin: David Mokwa von der SV Elversberg feiert mit den Kollegen das 3:0 gegen Leverkusen, am Ende gab es ein 3:2.

Der 5:1-Auftaktsieg des FC Bayern am Abend zuvor hatte dem ersten Bundesliga-Spieltag bereits die offiziell erwartete Überschrift verliehen: Wer wird Zweiter bis Achtzehnter? Das dürfte auch in der anstehenden Saison wieder die entscheidende Frage werden, deren endgültige Beantwortung aber noch etwas dauern wird. Die SZ hatte dafür ein paar andere Fragen an diesen ersten Spieltag: