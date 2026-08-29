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Erster Spieltag der BundesligaJa, wirklich: Elversberg, der Bayern-Verfolger

Lesezeit: 5 Min.

Und wieder drin: David Mokwa von der SV Elversberg feiert mit den Kollegen das 3:0 gegen Leverkusen, am Ende gab es ein 3:2.
Und wieder drin: David Mokwa von der SV Elversberg feiert mit den Kollegen das 3:0 gegen Leverkusen, am Ende gab es ein 3:2.
Alex Grimm/Getty Images

Der Aufsteiger erlebt in seinem „Stadiönchen“ einen furiosen Liga-Auftakt. Leipzigs Fußball unter dem neuen Trainer Demichelis sieht schon ganz gut aus – auch Köln und Berlin erleben Spektakel. Alles Wichtige zum Spieltag.

Von Christof Kneer

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Der 5:1-Auftaktsieg des FC Bayern am Abend zuvor hatte dem ersten Bundesliga-Spieltag bereits die offiziell erwartete Überschrift verliehen: Wer wird Zweiter bis Achtzehnter? Das dürfte auch in der anstehenden Saison wieder die entscheidende Frage werden, deren endgültige Beantwortung aber noch etwas dauern wird. Die SZ hatte dafür ein paar andere Fragen an diesen ersten Spieltag:

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FC Bayern beim 5:1 gegen Stuttgart
:Mutig kopiert ist schon verloren

Wie macht er das bloß? Trainer Vincent Kompany gelingt es immer wieder, seine hoch überlegene Mannschaft zu motivieren. Der VfB Stuttgart versucht, die Bayern zum Saisonstart mit gleichen Waffen zu schlagen – vergeblich.

SZ PlusVon Philipp Schneider

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