Die wichtigste Frage zu Beginn dieser neuen Bundesligasaison traut sich spätestens seit dem Auftakt am Freitag keiner mehr so richtig ernsthaft zu stellen. Wer wird der nächste deutsche Meister? Nun ja, der haushohe Favorit ist der aktuelle deutsche Meister FC Bayern, der gleich mal das angeblich ambitionierte RB Leipzig mit 6:0 an die Wand spielte. Trotzdem gab es am ersten Samstagnachmittag dieser Saison natürlich ein paar Fragen zu klären (alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier ).

Gibt es einen neuen Bayern-Verfolger?

Wenn es einen Geheimtipp für den Platz hinter dem FC Bayern gibt, dann ist es Eintracht Frankfurt. Der Vorjahres-Dritte wurde mit einem 4:1 gegen schwache Bremer seinem Ruf gerecht. Can Uzun, der statt Mario Götze im offensiven Mittelfeld in der Startelf stand, traf sehenswert aus der Distanz (22.), er legte außerdem das 2:0 und das 3:0 durch Jean-Mattéo Bahoya vor (25., 47.). Der 19 Jahre alte, in Regensburg geborene türkische Nationalspieler gilt schon seit seinem Wechsel aus Nürnberg im Vorjahr als großes Talent. In dieser Saison könnte er für eine prominentere Rolle bereit sein.

Der Vorjahreszweite hatte es schwerer: Das runderneuerte Team von Bayer Leverkusen (der neue Trainer Erik ten Hag beorderte drei Zugänge in der Startelf) hatte eine runderneuerte TSG Hoffenheim zu Gast (sieben Neue in der Startelf), die sich als ausgesprochen unangenehmer Gegner erwies. Den Führungstreffer von Innenverteidiger Jarell Quansah (kam vom FC Liverpool) aus der sechsten Minute glich Fisnik Asllani (war an die SV Elversberg verliehen) nach 25 Minuten aus, Tim Lemperle (kam vom 1. FC Köln) traf in der 52. Minute zur Hoffenheimer Führung. Dabei blieb es. Und so bewahrheitete sich auch, was Bayer 04 vor der Saison vorhergesagt wurde: Es könnte ein schwieriger Umbruch werden.

Leverkusens neuer Kapitän Robert Andrich. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Was machen die neuen Trainer?

Sechs Klubs haben im Sommer den Trainer gewechselt, für drei ging das Liga-Debüt schief: Ole Werner (RB Leipzig), Horst Steffen (Werder Bremen) und Erik ten Hag (Bayer Leverkusen). Paul Simonis gewann mit dem VfL Wolfsburg in Heidenheim. Der berühmteste Neue ist allerdings fraglos Sandro Wagner, zuvor Assistenztrainer von Julian Nagelsmann beim Nationalteam. Und er gewann mit dem FC Augsburg 3:1 beim SC Freiburg, immerhin also beim Trainer des Jahres, Julian Schuster.

Wagner stand früh zerknirscht an der Seitenlinie, Augsburg hatte vermeintlich ein Tor kassiert, an dem der Trainer nicht unschuldig war: Es ging nämlich gehörig schief, dass sich der FCA offenbar vorgenommen hatte, riskant hinten raus zu spielen, der Ball ging im eigenen Strafraum verloren. Allerdings stand Freiburgs Stürmer Lucas Höler im Abseits, bevor er den Ball über Torwart Finn Dahmen hob, der Treffer zählte nicht.

Sandro Wagner nach seinem ersten Bundesligaspiel als Trainer. (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

Danach nahm eine kuriose Partie ihren Lauf: Freiburg war gar nicht schlechter, hatte gegen ohne echten Stürmer angetretene Augsburger mehr Ballbesitz, kassierte aber gleich drei Tore vor der Pause (Giannoulis/32., Matsima/42., Wolf/45.+2) und vergab selbst riesige Chancen. In der zweiten Hälfte reichte es nur fürs 1:3 durch einen von Vincenzo Grifo verwandelten Handelfmeter (58.). Und Wagner? Sah während der elf Minuten (!) langen Nachspielzeit auch noch seine erste gelbe Karte als Bundesliga-Trainer.

Wer sind die neuen Gesichter?

Der Hoffenheimer Fisnik Asllani, dem in der zweiten Liga in der Vorsaison 29 Scorerpunkte gelangen, stach zum Einstand sofort heraus. Aber der auffälligste letztjährige Zweitligaspieler des ersten Bundesligaspieltags war ein anderer: Ilyas Ansah, 1,97 Meter großer und 20 Jahre alter deutscher Juniorennationalspieler, wechselte im Sommer vom SC Paderborn zu Union Berlin. Im ersten Erstligaspiel seiner Karriere gelangen ihm beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart zwei Tore: ein besonders schönes zum 1:0, als er nach einem Abschlag von Torwart Sebastian Rönnow aus 25 Metern draufhielt (18.), dazu ein echtes Stürmertor zum 2:0 mit einer Direktabnahme nach Querpass im Strafraum (45.+4).

Ilyas Ansah jubelt über sein Tor zum 1:0. (Foto: John Macdougall/AFP)

Der noch einen Zentimeter größere Nationalspieler auf Seiten der Stuttgarter, dessen gescheiterter Wechsel zum FC Bayern das Sommerloch füllte, war plötzlich gar nicht mehr so im Fokus: Nick Woltemade bereitete eine Chance von Atakan Karazor vor, sonst gelang ihm bis zur Nachspielzeit nicht viel. Da schoss er den Ball aus dem Abseits ins Berliner Tor.

Wie klingen die neuen Stimmen?

Zum ersten Mal seit 25 Jahren übertrug nicht Sky, sondern der Sender Dazn die Konferenz (die, Transparenzhinweis, auch die Grundlage für diesen Text ist). Statt aus einem Studio moderierten den Spieltag Laura Wontorra mit dem früheren Nationalspieler Sami Khedira als Experten direkt aus dem Stadion von Eintracht Frankfurt, zwischendurch schaute unter anderem das Maskottchen vorbei, der Adler Attila.

Zu den neuen Kommentatoren zählt zum Beispiel Oliver Forster, dessen heisere, gewollt atemlose Stimme immer ein wenig nach Zweitligafußball in den Nullerjahren im Deutschen Sport-Fernsehen klingt. Wenn Forster rauuunt, sieht man vor dem inneren Auge Marcus Feinbier für LR Ahlen am Fünfmeterraum lauuuern.

Beim Spiel zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart hatte er gleich zu Beginn eine schöne Choreografie der Heimfans zu bestaunen, wegen der sich der Anpfiff um ein paar Minuten verzögerte. Forster: „Es geht nicht viel hier, aber es geht doch reichlich was.“ Nämlich: „Gelbe, weiße, rooote Zettel.“

Und was war noch?

Für den Fast-Absteiger Heidenheim (Sieg in der Relegation gegen Elversberg) könnte es wieder eine schwierige Saison werden. Zwar gelang Leo Scienza ein Freistoßtraumtor, aber insgesamt ging der Auftakt gegen Wolfsburg verdient verloren. Und selbst im kleinen Heidenheimer Stadion waren dabei auf der Haupttribüne einige freie Plätze zu sehen.